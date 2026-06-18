La UCO apunta a que el novio de Ayuso facturó a Quirón por trabajos que le era imposible hacer

Los detalles Los agentes detallan que la empresa Masterman de González Amador "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría, objeto de los servicios facturados a Quirón Prevención".

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentó un informe al juez Antonio Viejo, quien investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Según la Agencia Tributaria, su empresa Masterman & Whitaker carece de medios para prestar los servicios facturados a Quirón Prevención. El informe, fechado en diciembre de 2025, examina la compra en 2020 de un negocio de estética en León por González Amador, que anteriormente pertenecía a Gloria Carrasco. La Fiscalía sospecha que esta compra, valorada en casi 500.000 euros, podría ser una devolución de favor tras la participación de González Amador en una compraventa de mascarillas, por la que recibió una comisión de dos millones de euros.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trasladó en diciembre del año pasado al juez Antonio Viejo, que investiga a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, un informe en el que señala que, según la Agencia Tributaria, una de sus empresas, Masterman & Whitaker, "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría, objeto de los servicios facturados a Quirón Prevención".

Los hechos que se investigan en dicho informe, al que ha tenido acceso laSexta, se remontan a diciembre de 2020, cuando González Amador le compró a Gloria Carrasco, mujer de Fernando Camino, el directivo de Quirón Prevención, un negocio de estética en León por casi 500.000 euros.

En concreto, se trata de CirculoBelleza SL, fundanda el 3 de noviembre de 2008 y a la que, con la compra, se le cambió el nombre por Masterman & Whitaker.

Según detalla la UCO en sus 34 páginas de informe, el objeto social de esta empresa era la compraventa, distribución y exportación de productos de droguería, perfumería y cosmética.

Sin embargo, siete años después, en 2015, el domicilio social se traslada a Madrid y se produce un cambio en el objeto social. "Compraventa, distribución y exportación de productos sanitarios y de parafarmacia y consultoría de gestión de empresas y asesoramiento de directivos".

Los agentes ven clave la fecha del 11 de septiembre de 2020, debido a que, tres meses antes de que tenga lugar la compraventa por parte de González Amador, "se cambian los estatus de la mercantil" y el 4 de diciembre de ese año se le nombra administrador único.

La Guardia Civil apunta a que en el acta notarial, "no se ha localizado ninguna referencia a los motivos por los que se establece la compraventa por casi 500.000 euros".

El informe señala que esta empresa de belleza presentaba unas cifras de negocio que iban desde los 31.000 euros hasta los 59.000 euros en el momento de su venta. Y destaca que apenas contaba con un trabajador externo en el momento de la compra por González Amador.

La Fiscalía sospecha que esa compra pudo producirse como devolución de un favor por la participación que había tenido meses antes como intermediario en una voluminosa compraventa de mascarillas en la que un ejecutivo de Quirón y jefe directo suyo, Fernando Camino, pertenecía al equipo de la parte compradora, la empresa gallega Mape Asesores SA (MAPE).

En concreto, el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a ingresar una comisión de dos millones de euros por una rápida intervención. Por esta causa están siendo investigados González Amador y Gloria Carrasco, farmacéutica y esposa de Fernando Camino.

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