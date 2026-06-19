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Pareja de Ayuso

Hacienda aprecia "indicios de simulación" en los contratos de González Amador con Quirón

Los detalles La UCO ha pedido investigar 116 cuentas bancarias de 16 entidades financieras, 19 de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el resto vinculadas al directivo de Quirón, Fernando Javier Camino y su esposa.

El novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador
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Alberto González Amador facturó a Quirón 4,4 millones de euros en solo tres años y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) se pregunta cómo lo hizo sin contar con los medios necesarios.

"Carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría", destacan en su informe. En concreto, se preguntan cómo, a través de una empresa de tratamientos estéticos, realizaba supuestos trabajos de asesoría.

En concreto, señalan que la empresa era de "medios relacionados con tratamientos estéticos o de belleza que no guardarían relación con la prestación de servicios de asesoría".

La Agencia Tributaria cree que son servicios simulados. "La inspección ha apreciado indicios de simulación", destacan. Por eso, la UCO ha pedido investigar 116 cuentas bancarias de 16 entidades financieras, 19 de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el resto vinculadas al directivo de Quirón, Fernando Javier Camino y su esposa.

La UCO sospecha que fue gracias a la mediación de este hombre que en 2020 empezaron a multiplicarse los ingresos de González Amador en el año de la pandemia, por una comisón de 1,9 millones de euros vendiendo mascarillas a una empresa en la que también Camino era alto directivo.

A partir de 2021, empiezan los negocios con Quirón. "Presenta un notable incremento con respecto a los datos de los ejercicios anteriores", indican.

Coincide con el inicio, al menos su conocimiento público, de su relación con Ayuso. Los ingresos se mantuvieron por encima del millón de euros en los años siguientes.

Solo en 2024, cuando estalla su caso, se ven reducidos y González Amador contrata entonces a un trabajador.

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