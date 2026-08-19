Ayuso se muda a una urbanización de Puerta de Hierro tras dejar el ático de Chamberí en el que vivía con González Amador

Entre líneas 'El País' ha informado de la mudanza a una vivienda de entre 130 y 150 metros cuadrados. González Amador puso a la venta el piso en el que vivían poco después de conocerse la compra por parte de la Comunidad de Madrid de un ático de lujo en el mismo barrio.

Isabel Díaz Ayuso se ha trasladado a una urbanización en Puerta de Hierro tras vender el ático de Chamberí donde vivía con su pareja, Alberto González Amador. La nueva residencia es un piso de entre 130 y 150 metros cuadrados en una zona exclusiva de Madrid. Fuentes de la Comunidad de Madrid han criticado la divulgación de su nuevo domicilio, destacando que no es financiado por la Administración. Ayuso y González Amador vivieron en un ático de lujo en Chamberí, alquilado por 5.000 euros mensuales, que González compró en 2025. La polémica surge por una operación inmobiliaria de la Comunidad, que adquirió otro ático de lujo en secreto, generando controversia por su compra como "oficina" temporal.

Isabel Díaz Ayuso se ha instalado en una urbanización de Puerta de Hierro tras la venta del ático de Chamberí en el que convivía con su pareja, Alberto González Amador, según ha informado 'El País' en exclusiva.

Según 'El País', la presidenta madrileña se encuentra desde este lunes en un piso de entre 130 y 150 metros cuadrados, ubicado en una urbanización de cuatro edificios con piscina y garaje. Puerta de Hierro es una zona acomodada de la ciudad de Madrid, donde el alquiler de un piso puede alcanzar los 3.000 euros mensuales.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han rechazado "desvelar la ubicación de la nueva vivienda de Ayuso". En declaraciones a laSexta, han criticado que se informe sobre su cambio de domicilio, afirmando que "es la primera vez que vemos que se persigue dónde vive un político cuya vivienda no está pagada por la Administración pública".

"Nos parece increíble", han lanzado. Asimismo, han asegurado que "la presidenta nunca ha vivido en un ático" y han apuntado que "Ayuso y González Amador dejan el piso en el que han venido viviendo porque, como todo el mundo sabe, está a la venta".

Venta del ático de lujo

Pese a las afirmaciones del Ejecutivo regional, desde 2023, Ayuso ha vivido con González Amador en un ático de lujo de Chamberí. La pareja pagaba un alquiler de 5.000 euros mensuales, pero en noviembre de 2025, el empresario compró el inmueble, ubicado en la séptima planta y valorado en más de un millón de euros.

González Amador, procesado junto a otros cuatro empresarios por presuntamente defraudar a Hacienda 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas, era también propietario de otro piso en la planta sexta, adquirido en julio de 2022.

Polémica inmobiliaria de Ayuso

Sin embargo, este verano, el empresario ha puesto a la venta el piso por 1.790.000 euros, una operación inmobiliaria que se conoció después de la compra por parte de la Comunidad de Madrid de otro ático de lujo ubicado en el mismo barrio.

Según ha defendido el gobierno regional en distintas ocasiones, el objetivo de la compra del ático, de 486 metros cuadrados (200 de ellos de terraza) y con un coste de 6,3 millones de euros, era usarlo como "oficina" temporal de la presidenta durante la rehabilitación de la Real Casa de Correos.

La adquisición generó una gran polémica, en parte porque se hizo en secreto y se conoció meses después tras desvelarlo 'El País'. Apenas 24 horas después de salir a la luz, Planifica Madrid —empresa pública de la Comunidad de Madrid que gestiona el patrimonio inmobiliario— anunció el inicio del proceso de venta de varios inmuebles, incluido dicho ático.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido