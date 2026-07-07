PSOE y Más Madrid piden que se amplíe la investigación al novio de Ayuso y un nuevo informe sobre sus vinculaciones

Los detalles La acusación popular solicita determinar si los hechos de corrupción en los negocios que se le atribuyen a Alberto González Amador "pudieran guardar conexión y fueran también constitutivos de posibles delitos fiscales".

PSOE y Más Madrid han solicitado nuevas diligencias en la investigación contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, para que la Agencia Tributaria amplíe su indagación sobre posibles delitos fiscales relacionados con corrupción en sus negocios. La acusación popular pide a la UDEF que analice las conexiones económicas y societarias del investigado, quien habría incrementado significativamente su facturación entre 2020 y 2021, coincidiendo con contratos de Quirónsalud. González Amador facturó 4,4 millones de euros al grupo entre 2021 y 2023. La investigación también involucra a Quirónsalud y su filial Quirónprevención por contratos de consultoría.

PSOE y Más Madrid proponen una nueva serie de diligencias en la causa contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, entre las que se encuentran pedir a la Agencia Tributaria que amplíe su investigación para determinar si los hechos de corrupción en los negocios que se le atribuyen "pudieran guardar conexión y fueran también constitutivos de posibles delitos fiscales en concurso con otros de falsificación de documento mercantil".

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la acusación popular también reclama que la UDEF analice en un nuevo informe "las vinculaciones societarias, económicas, comerciales o de cualquier índole con relevancia para la causa", tras constatar que durante el año 2020 y 2021, especialmente y también en los siguientes, "el investigado aumentó su facturación de forma llamativa y ello sucedió en paralelo a la firma de la compraventa de Circulo de Belleza y fundamentalmente por los contratos de intermediación y de prestación de servicios de las sociedades Quirón Prevención y otras".

González Amador, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad de Madrid, habría facturado al grupo Quirónsalud hasta 4,4 millones de euros en solo tres años. Concretamente, entre los años 2021 y 2023, que corresponden con los primeros de su noviazgo con el ahora señalado por Hacienda.

El documento, fechado en el 22 de mayo de este 2026, es realmente una comunicación al juzgado que investiga a González Amador. En ella se informa de la apertura de actuaciones contra Quirónsalud y su filial Quirónprevención. Pues, según se indica, dicha filial habría contratado a las consultoras de calidad de la pareja de Ayuso durante el mismo periodo, por una media de 1,5 millones de euros al año durante ese período.

El novio de Ayuso ingresó 4,4 millones de euros de Quirón en los tres primeros años de su relación

Recordemos que hablamos de un tiempo concreto, entre 2021 y 2023, y que estos eran hasta ahora desconocidos. Sí se sabía que González Amador había facturado con el mismo grupo sanitario hasta el 2021. Era la fecha límite hasta la que se podía investigar dentro de la investigación inicial de la Agencia Tributaria. La misma que acabó con el novio de Ayuso ante la justicia por presunto fraude fiscal.

Ahora, gracias a este nuevo informe, sabemos que González Amador trabajó como auditor desde 2017 para Quirón, mediante su empresa consultora Maxwell Cremona para hacer supuestos servicios de consultoría estratégica y desarrollo de negocios en Latinoamérica. Lo sorprendente viene al comparar los ingresos antes y después de la pandemia de COVID. Antes, facturaba cifras que quedaban por debajo de los 400.000 euros. Por ello, Hacienda ya ha puesto este informe en manos del juez Antonio Viejo, el encargado de la investigación sobre el novio de la presidenta popular por un posible soborno al presidente de Quirónprevención.

En paralelo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trasladó en diciembre del año pasado al juez Antonio Viejo un informe en el que señala que, según la Agencia Tributaria, una de sus empresas, Masterman & Whitaker, "carecería de los medios necesarios para la prestación de servicios de consultoría, objeto de los servicios facturados a Quirón Prevención".

Los hechos que se investigan en dicho informe se remontan a diciembre de 2020, cuando González Amador le compró a Gloria Carrasco, mujer de Fernando Camino, el directivo de Quirón Prevención, un negocio de estética en León por casi 500.000 euros.

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