El juez García-Castellón pide personarse como perjudicado en la causa de las cloacas del PSOE

Los detalles Según esgrime en el escrito al que ha tenido acceso laSexta este martes, el juez argumenta que aparece "mencionado en más de una veintena de ocasiones" en la grabación de la reunión que el empresario Luis del Rivero mantuvo con Leire Díez.

El juez jubilado Manuel García-Castellón ha solicitado personarse como perjudicado en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, sobre los amaños en la SEPI y las cloacas del PSOE. García-Castellón se menciona repetidamente en una grabación de una reunión entre el empresario Luis del Rivero y Leire Díez, vinculada al PSOE. En la reunión se discutieron posibles ofrecimientos económicos y su posición en ciertos procedimientos judiciales. La investigación sugiere una trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al entorno de Pedro Sánchez, involucrando a varios miembros del PSOE, incluyendo a Leire Díez y Santos Cerdán.

El juez jubilado Manuel García-Castellón ha pedido personarse como perjudicado en la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz sobre los amaños en la SEPI y las cloacas del PSOE, según ha podido confirmar laSexta tras acceder al escrito de este martes.

En este sentido, García-Castellón argumenta que en la grabación de la reunión que el empresario Luis del Rivero mantuvo con la fontanera del PSOE Leire Díez se constata que García-Castellón aparecía "mencionado en más de una veintena de ocasiones a lo largo de la reunión, no de forma incidental, sino como un elemento central de las conversaciones mantenidas".

Según el escrito, en ese encuentro se llegó a plantear "la eventual existencia de ofrecimientos económicos dirigidos" a García-Castellon, "se debatió sobre su posición en determinadas piezas del procedimiento, se aludió a supuestas afinidades ideológicas y se formularon críticas directas a sus decisiones judiciales, llegándose incluso a insinuar -de forma absolutamente infundada- que determinadas informaciones o materiales del procedimiento podrían haber tenido su origen en él".

Un encuentro que se enmarcaría en las cloacas que investiga en la Audiencia Nacional el juez Pedraz, quien observa indicios de la creación de una trama para "desestabilizar" causas judiciales que afectaban a Ferraz y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. De hecho, la investigación sitúa el origen de esta maquinación liderada por Leire Díez y Santos Cerdán en la carta a la ciudadanía del socialista cuando su mujer, Begoña Gómez, fue imputada por el juez Juan Carlos Peinado.

No obstante, Díez y Cerdán no serían los únicos socialistas implicados en el asunto, pues los investigadores han observado que los 4.000 euros mensuales que la fontanera recibió en cuatro ocasiones del PSOE como "coordinadora" de la trama se realizaron a través de una sociedad del exdirigente andaluz Gaspar Zarrías. Además, siempre según el juez Pedraz, la gerente de Ferraz Ana María Fuentes habría sido esencial para ello, pues era quien falseaba las facturas por los pagos de la trama.

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