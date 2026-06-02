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Obsesionado con la jueza Beatriz Biedma

Machista y faltón: así es el exjuez bulero aliado de Leire Díez para neutralizar a la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez

Los detalles Según ha podido saber laSexta, Díez pactó una estrategia de difamación con un juez que había sido expulsado de la carrera judicial por malos tratos y que ahora se dedica a esparcir bulos en las redes.

Machista y faltón: así es el exjuez bulero aliado de Leire Díez para neutralizar a la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez
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La fontanera del PSOE, Leire Díez, quería neutralizar a la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez. Según ha podido saber laSexta, Díez pactó una estrategia de difamación con un juez que había sido expulsado de la carrera judicial por malos tratos y que ahora se dedica a esparcir bulos en las redes. Ambos compartían un chat en el que iban pactando qué pasos dar.

Se trata del exmagistrado y youtuber Luis Sáenz de Tejada, quien está obsesionado con la jueza Beatriz Biedma que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez. "Mira, jueza Biedma. Yo guardo aquí cositas", dijo en un vídeo. Además, se refería a ella como "violadora de derechos fundamentales", "represaliadora de abogados" o "persona que amenaza".

Según fuentes de la investigación a laSexta, este exjuez participaba de un chat llamado "Vacaciones y Viajes" junto a Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el expresidente del Badajoz, Joaquín Parra.

Leire Díez compartía con Dolset, Parra y un exjuez bulero un grupo de WhatsApp en el que pasaban información comprometida de la jueza del hermano de SánchezLeire Díez compartía con Dolset, Parra y un exjuez bulero un grupo de WhatsApp en el que pasaban información comprometida de la jueza del hermano de SánchezlaSexta

Los tres le pedían información comprometida de la jueza. "He intentado sacar un poco. Está toda la organización, está Beatriz Biedma, por supuesto", le decía el exmagistrado a Leire Díez, según un audio que ha publicado Libertad Digital.

Luis Sáenz de Tejada es un exmagistrado que ironiza con haber sido expulsado de la carrera judicial por maltrato psicológico a su expareja. "¿Veis la toga? Es un disfraz", dice en un vídeo riéndose. Aunque su expulsión tuvo lugar porque, según él, "fueron a por mí".

En sus vídeos son constantes las descalificaciones contra la jueza Biedma. "La cordobesa asintomática", dice refiriéndose a ella. Una magistrada a la que -sin pruebas- acusa de corrupción. Según el exmagistrado, Biedma "hizo ilegalidades" y está "al borde de la imputación". Junto a sus compañeros en los tribunales de Badajoz, a los que tilda de "la mafia judicial", "garrulos jurídicos" o "garrapatones".

Porque Sáenz de Tejada siempre se muestra crítico con los jueces que persiguen los casos que salpican al PSOE. A la jueza de Badajoz, además, le dedica más lindezas. "Eres una vaga", dice en un vídeo que, junto a Dolset, intenta desacreditar su instrucción.

Dolset dice que se "inventa las causas judiciales", mientras el exmagistrado dice que eso es "cutre, de la Escopeta Nacional". Pero es que, además de faltón, Luis Sáenz de Tejada es machista. "Guapa. Perdón, Ilustrísima", dice entre risas.

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