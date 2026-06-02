Machista y faltón: así es el exjuez bulero aliado de Leire Díez para neutralizar a la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez

Los detalles Según ha podido saber laSexta, Díez pactó una estrategia de difamación con un juez que había sido expulsado de la carrera judicial por malos tratos y que ahora se dedica a esparcir bulos en las redes.

Leire Díez, vinculada al PSOE, intentó desacreditar a la jueza Beatriz Biedma, quien investigaba al hermano de Pedro Sánchez. Según laSexta, Díez colaboró con Luis Sáenz de Tejada, un exmagistrado expulsado por malos tratos, ahora youtuber, quien constantemente difamaba a Biedma en sus vídeos. Ambos formaban parte de un chat llamado "Vacaciones y Viajes", junto a Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra, donde buscaban información comprometedora sobre la jueza. Sáenz de Tejada usaba su canal para lanzar acusaciones sin pruebas contra Biedma, criticando también a otros jueces relacionados con casos que afectaban al PSOE.

La fontanera del PSOE, Leire Díez, quería neutralizar a la jueza que investigó al hermano de Pedro Sánchez. Según ha podido saber laSexta, Díez pactó una estrategia de difamación con un juez que había sido expulsado de la carrera judicial por malos tratos y que ahora se dedica a esparcir bulos en las redes. Ambos compartían un chat en el que iban pactando qué pasos dar.

Se trata del exmagistrado y youtuber Luis Sáenz de Tejada, quien está obsesionado con la jueza Beatriz Biedma que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez. "Mira, jueza Biedma. Yo guardo aquí cositas", dijo en un vídeo. Además, se refería a ella como "violadora de derechos fundamentales", "represaliadora de abogados" o "persona que amenaza".

Según fuentes de la investigación a laSexta, este exjuez participaba de un chat llamado "Vacaciones y Viajes" junto a Leire Díez, Javier Pérez Dolset y el expresidente del Badajoz, Joaquín Parra.

Leire Díez compartía con Dolset, Parra y un exjuez bulero un grupo de WhatsApp en el que pasaban información comprometida de la jueza del hermano de Sánchez

Los tres le pedían información comprometida de la jueza. "He intentado sacar un poco. Está toda la organización, está Beatriz Biedma, por supuesto", le decía el exmagistrado a Leire Díez, según un audio que ha publicado Libertad Digital.

Luis Sáenz de Tejada es un exmagistrado que ironiza con haber sido expulsado de la carrera judicial por maltrato psicológico a su expareja. "¿Veis la toga? Es un disfraz", dice en un vídeo riéndose. Aunque su expulsión tuvo lugar porque, según él, "fueron a por mí".

En sus vídeos son constantes las descalificaciones contra la jueza Biedma. "La cordobesa asintomática", dice refiriéndose a ella. Una magistrada a la que -sin pruebas- acusa de corrupción. Según el exmagistrado, Biedma "hizo ilegalidades" y está "al borde de la imputación". Junto a sus compañeros en los tribunales de Badajoz, a los que tilda de "la mafia judicial", "garrulos jurídicos" o "garrapatones".

Porque Sáenz de Tejada siempre se muestra crítico con los jueces que persiguen los casos que salpican al PSOE. A la jueza de Badajoz, además, le dedica más lindezas. "Eres una vaga", dice en un vídeo que, junto a Dolset, intenta desacreditar su instrucción.

Dolset dice que se "inventa las causas judiciales", mientras el exmagistrado dice que eso es "cutre, de la Escopeta Nacional". Pero es que, además de faltón, Luis Sáenz de Tejada es machista. "Guapa. Perdón, Ilustrísima", dice entre risas.