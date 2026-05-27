El juez apunta que el PSOE hizo cuatro pagos de 4.000 euros a Leire Díez a través de una empresa de Zarrías para sus maniobras contra jueces

Los detalles Al dejar de recibir fondos de la consultora Zaño, propiedad de Zarrías, Cerdán y Leire habrían creado otro entramado a través del cual la exmilitante habría recibido más de 27.000 euros.

El juez Santiago Pedraz ha situado al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, como líder de una presunta trama para desestabilizar causas judiciales que afectan al partido y al Gobierno. Según el auto, Cerdán habría colaborado con la exmilitante Leire Díez, quien recibió cuatro pagos de 4.000 euros de la consultora Zano, propiedad de Gaspar Zarrías. Estos pagos habrían sido gestionados por Cerdán. El documento también menciona al menos 22 reuniones entre Cerdán y Díez, destinadas a coordinar acciones y rendir cuentas. laSexta ha tenido acceso a este auto judicial.

El juez Santiago Pedraz sitúa al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán al frente de una presunta trama para "desestabilizar" causas judiciales que afectan a este partido y al Gobierno, que este exdirigente socialista habría impulsado junto a la exmilitante de esta formación Leire Díez.

Así lo afirma Pedraz en el auto que dictó este miércoles sobre los registros que esta jornada ordenó en la sede socialista de Ferraz y en varios domicilios particulares, como los de Cerdán y el exconsejero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías.

Según el documento, al que ha tenido acceso laSexta, Díez recibió en 2024 varios pagos que vendrían de Ferraz y que se habrían hecho a través de distintas sociedades o con facturas falsas.

Pagos mensuales de 4.000 euros

En primer lugar, expone cuatro pagos de 4.000 euros por parte de la consultora Zaño, propiedad de Zarrías, que habrían sido ofrecidos por el propio Santos Cerdán.

Concretamente, el auto señala que Leire Díez "comienza a manifestar a su entorno que Santos Cerdán quiere remunerarle por los servicios que estaba prestando" y el 12 de mayo de 2024, le comenta a Vicente Fernández (expresidente de la SEPI): "Estaba pensando que lo que me quiere pagar Santos lo podría hacer a través de Andalucía directamente, no?".

Añade con respecto a este mismo asunto que "no sé si me gusta que lo hagan a través del despacho de Gaspar", en referencia al exdirigente socialista Gaspar Zarrías y su consultora Zaño. Fue el 26 de junio de 2024 cuando la exmilitante comenzó a percibir fondos provenientes de Zaño Sociedad Consultora, "llegando a percibir cuatro pagos de 4.000 euros".

En lo que respecta a la vinculación de los pagos de Zaño con Santos Cerdán, el magistrado destaca que en un momento dado en el que iban a dejar de producirse, Leire mantuvo una conversación con Vicente Fernández en la que este le dice "pero tendrás que hablar con Santi también. Porque él es tu cliente en última instancia (...)".

Pagos desde otras sociedades

Según indica el magistrado, "tras el cese de los pagos provenientes de Zaño, Santos Cerdán y Leire Díez articularon un segundo procedimiento" para el que habrían usado la intermediación de dos sociedades administradas por Ismael Oliver Romero.

Para ello, habrían falseado una nota de encargo suscrita por Ana María Fuentes Pacheco en calidad de directora gerente del PSOE. "Este partido abonó a Estudio Jurídico I. Oliver & Partners un importe de 27.225 euros", reza el documento.

Supuestamente, "para romper la trazabilidad de los fondos", Oliver habría abonado esa misma cantidad a Leire Díez desde una segunda sociedad: Oliver Gruppe S.L.

En este sentido, el juez destaca que el propio Oliver dijo a Díez: "Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen, te parece?".

Justificación de los pagos

También incide en la "mendacidad de la facturación" y expone una conversación entre Díez y Oliver en la que él le pregunta cómo justificar los pagos.

"Tengo una duda que hemos de resolver antes de las transferencias, que es qué concepto pongo en una y en otra", habría comentado Oliver, a lo que la exmilitante habría respondido: "En la de la casa madre, consultoría legal y mercantil, por ejemplo. Y en la otra yo creo que también debería poner labores de consultoría".

Más de 20 reuniones

En el auto se cuantifican al menos 22 reuniones de la presunta trama, principalmente entre Santos Cerdán y Leire Díez, que "habrían servido para la coordinación" y para que Díez rindiera cuentas. La primera reunión se fecha el 26 de abril de 2024 y la última casi un año después, el 11 de abril de 2025.

Pero las reuniones no solo se celebraban en la sede de Ferraz. El auto refleja "al menos otras 17 reuniones" entre ambos de las que se desconoce la ubicación, pero en las que, según el escrito del juez, se demuestra la participación de otras personas del partido que habrían gestionado los billetes de avión de la fontanera del PSOE y la "asunción del coste del billete por parte del partido".

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