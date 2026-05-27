Las funciones de los investigados en el caso Leire Díez: Cerdán era jefe de la trama, la fontanera "coordinadora" y la gerente del PSOE era la contable

Las consecuencias El juez de la Audiencia Nacional acusa a los investigados de presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias, entre otros.

El juez Pedraz ha imputado a ocho personas en el caso de Leire Díez y una presunta trama para desestabilizar casos judiciales que afectaban al PSOE. Entre los investigados están Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, señalado como líder de la trama, y Leire Díez, considerada coordinadora y ejecutora. Ana María Fuentes, gerente del PSOE, es acusada de emitir facturas falsas. Otros implicados incluyen a Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset, y Juan Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil. Los delitos imputados incluyen organización criminal, cohecho y falsedad documental. Además, se menciona a dos abogados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, por su presunta participación en la trama.

El auto del juez Pedraz sobre el caso Leire Díez y la presunta trama para desestabilizar los casos judiciales que afectaban al PSOE revela que son ocho los investigados. Además de la exmilitante socialista están: Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE; Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía y un clásico del partido; o Ana María Fuentes, actual gerente del PSOE.

También figuran el empresario Javier Pérez Dolset, y Juan Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil. Asimismo, el magistrado ha imputado también a dos abogados: Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.

La cúpula de la trama

Según el esquema planteado por Pedraz, Santos Cerdán sería el jefe de la trama, "participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior". Es decir, el hombre que, presuntamente, coordinaba la estrategia.

A su lado, Leire Díez, exmilitante socialista y, según el auto, era la "coordinadora y ejecutora". Entre los mensajes plasmados en el documento, destaca uno en el que decía: "Ya tenemos una estrategia (...) llevamos meses trabajando en ella".

La Audiencia Nacional la vincula con reuniones, contactos y maniobras para conseguir información sensible sobre fiscales y mandos de la UCO. "Leire le requería pára ( .. .) pasarle cuanta información tuviera del fiscal Grinda, así como de mandos de la UCO", reza el documento.

Según el juez, la trama necesitaba una estructura, y ahí entraría Ana María Fuentes, a la que señala como cómplice necesaria y encargada de mover el dinero. Pedraz acusa a la gerente del PSOE de, presuntamente, emitir documentación y facturas supuestamente falsas para justificar los pagos.

"Emitía las oportunas órdenes de encargo sobre las que elaborar mendaces facturas que permitirían la transferencia de fondos con destino a Leire Díez", expone.

El resto de miembros

El exdirigente andaluz, Gaspar Zarrías, aparece como otra de las piezas del engranaje. Según la investigación, su empresa habría servido para canalizar fondos opacos del partido. Concretamente, "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

Al empresario Javier Pérez Dolset, el juez lo relaciona con intentos de conseguir "información reservada, secreta o comprometedora de los mandos de la UCO que intervenían en dichas investigaciones".

En lo que respecta a los abogados, en primer lugar está Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García y que, según la investigación, utilizaba sus dos sociedades para triangular pagos. Así lo reflejan algunos mensajes incluidos en el auto: "Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen, te parece?".

Por su parte, Jacobo Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán, habría recibido fondos del PSOE mediante facturación supuestamente falsa. "Habiendo quedado los pagos amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz", esgrime el magistrado de la Audiencia Nacional.

El último imputado es Juan Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil. Según el juez, habría filtrado información reservada sobre la UCO, aun sabiendo, supuestamente, lo que hacía. "Esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos", habría dicho en una conversación reflejada en el auto. Además, presuntamente también facturaba sus servicios al PSOE.

Qué delitos les imputan

A Díez, Pérez Dolset, Cerdán, Zarrías e Ismael Oliver se les investiga por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

En el caso de Jacobo Teijelo y Juan Sánchez Yepes, se les imputan presuntos delitos de revelación de secretos, cohecho y contra las instituciones del Estado.

Por su parte, Ana María Fuentes estaría investigada en calidad de cómplice "en la comisión de los delitos antes descritos", y también como presunta "autora del posible delito de falsedad de documento mercantil".

El magistrado también menciona a Juan Manuel Serrano Quintana y a Juan Francisco Serrano Martínez. Aunque de momento no tienen la condición de investigados, sí señala "indicios que revelan su colaboración" con la trama.

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