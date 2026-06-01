Carlos Cué revela cuál es la estrategia del PSOE tras el caso Leire: "Si hubo cosas, fue Santos Cerdán, por eso no se quieren cargar a la gerente"

El periodista de 'El País' analiza la estrategia del PSOE ante la crisis provocada por el caso Leire Díez. Además, sostiene que la dirección socialista apuesta por la resistencia y trata de concentrar toda la responsabilidad en Santos Cerdán.

Carlos Cué, periodista de 'El País', ha analizado en Al Rojo Vivo el caso de Leire Díez y la estrategia que está siguiendo el PSOE ante esta crisis. Según ha explicado, el partido tiene una hoja de ruta muy definida pese a las dificultades del momento:"Es una semana, efectivamente, muy difícil, pero la estrategia está clarísima: resistencia. Orgullo de partido, pero, sobre todo, reivindicación".

Además, Cué ha señalado que la línea de defensa del PSOE pasa por concentrar la responsabilidad en Santos Cerdán:"Yo creo que la estrategia fundamental del PSOE consiste en sostener que sí hubo irregularidades, porque es evidente que hubo cosas, como refleja claramente el sumario, pero que fue Santos Cerdán quien las llevó a cabo".

En este sentido, ha explicado que la dirección socialista estaría tratando de desvincular a la gerente de cualquier responsabilidad directa en los hechos investigados. "Por eso están exonerando a la gerente y no quieren señalarla. Lo que trasladan de manera extraoficial —porque oficialmente hablan muy poco— es que cualquier actuación de la gerente se produjo por instrucciones de Santos. Ella no podía conocer el destino final del dinero ni el uso que se hacía de él. En consecuencia, están protegiendo a la gerente e intentando que toda la responsabilidad recaiga sobre Santos Cerdán, que ya está fuera del PSOE".

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