Leire Díez tacha de "error" haber fechado en 2008 un cobro del PSOE: ahora dice que fue en 2018, cuando ya trabajaba en Enusa

Entre líneas Fuentes del PSOE subrayan que el requerimiento de mayo se pedían los pagos hechos a Leire Díez en 2017 y que sumaban 15.612,04 euros. Aseguran que fue información solicitada al PSOE de Cantabria porque no constaba en las bases de datos del PSOE Federal.

El PSOE ha admitido haber pagado 45.000 euros a Leire Díez, más de lo que previamente había declarado. Díez, quien trabajó como asesora de comunicación del PSOE de Cantabria entre 2015 y 2017, inicialmente afirmó haber cobrado del partido solo en 2008. Sin embargo, corrigió su declaración, indicando que se refería a 2018, aunque esto tampoco coincide con la versión del PSOE, que señala que su contrato terminó en 2017. El partido justificó el retraso en informar sobre estos pagos debido a que no estaban registrados en sus bases de datos federales y asegura que ha proporcionado toda la documentación solicitada por el juzgado.

El PSOE ha reconocido este martes que pagó 45.000 euros a Leire Díez, una cifra bastante más elevada que los 15.000 que dijo hace unos meses. La fontanera socialista recibió este dinero en calidad de "asesora de comunicación" del PSOE de Cantabria entre los años 2015 y 2017. Sin embargo, en su comparecencia en el Senado, ella solo reconoció haber cobrado del partido en 2008.

Afirmó que no había estado en nómina del PSOE y que solo cobró de esa formación cuando era su responsable de comunicación en Cantabria "en 2008".

Las fechas entre lo notificado por el PSOE al juez Zamarriego y las declaraciones de Leire Díez no cuadran. Por eso, la fontanera ha declarado a laSexta que se equivocó en su declaración y que quería decir que cobró en 2018, no 2008. También ha apuntado que en 2008 no estaba en nada del partido.

Sin embargo, esta explicación tampoco coincide con la versión del PSOE, ya que su último contrato con la formación terminó en septiembre de 2017.

Además, en 2018, Leire comenzó a trabajar en Enusa. Concretamente, fue la responsable de comunicación de esa empresa pública desde 2018 a 2021, mismo período en el que José Vicente Berlanga, que dimitió por la causa de la SEPI, era el presidente.

El PSOE se justifica

Desde el PSOE han justificado que no informaron antes sobre el pago de 45.000 euros a Leire, afirmando que el 14 de mayo el partido respondió a un requerimiento judicial sobre los pagos que se le hicieron en 2017, que no constaban en las bases de datos del PSOE Federal.

Al pedir dicha información al PSOE de Cantabria, se notificaron pagos que ascendían a 15.612,04 euros. El adeudo se desglosaba en 3.655,92 euros brutos correspondientes a las facturas de enero y febrero de 2017 por un primer contrato; y 11.956,12 euros correspondientes a los pagos del segundo contrato entre marzo y septiembre de 2017.

Según fuentes socialistas, ahora la formación "no solo ha contestado al requerimiento del juzgado número 9 de Plaza de Castilla, sino que amplió la información solicitada". Para ello, aseguran que el partido ha pedido al PSOE de Cantabria toda la documentación referida a Leire Díez y que no está en las bases de datos del PSOE Federal.

Ha sido entonces cuando se ha confirmado que se habían hecho más pagos a la fontanera en dos contratos que firmó como asesora de comunicación autónoma. Por el primero, comprendido entre septiembre de 2015 y febrero de 2017, percibió 32.903 euros brutos. Por el segundo, fechado entre febrero de 2017 y septiembre de 2017, 11.956 euros brutos, donde se incluye indemnización por la rescisión contractual.

La suma asciende así a 44.859 euros, que se pagaron por transferencia bancaria. Esta es la cifra que ahora reconoce el partido, que insiste en su "plena transparencia y colaboración" con la justicia.

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