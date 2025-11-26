Juan Carlos I desvela sus esperanzas: volver a España, el perdón de su familia y la comprensión del pueblo

El rey emérito Juan Carlos I durante las regatas en el Club Naútico de Sanxenxo.

Los detalles "El recuerdo de España lo tengo muy arraigado", asegura el rey emérito, que habla de sus 39 años de reinado, su vida lejos del país, su orgullo por la Constitución y las pequeñas cosas que sigue echando de menos, como los paisajes, la comida y las tradiciones.

Juan Carlos I se abre como nunca sobre su vida lejos de España y su reinado, en una entrevista que coincide con la publicación de sus memorias en Francia. El libro, titulado 'Reconciliación', llegará a España en diciembre a través de Planeta y refleja su visión de la historia reciente del país.

El rey emérito revela que su mayor esperanza hoy es que su hijo, Felipe VI, tenga éxito y que España esté bien gobernada. Sobre un posible regreso, asegura que de momento está feliz en Abu Dabi y que volver dependerá de la situación y del momento.

El título de sus memorias refleja una idea central para él: la unidad y la reconciliación del país tras la Guerra Civil. "Tras la Guerra Civil, lo que hicimos con la Constitución fue realmente una reconciliación de todos los partidos y de todas las personas, de izquierdas y de derechas", explica. Para Juan Carlos I, su mayor orgullo es ser considerado el "padre de la Constitución".

En cuanto a su reinado, reconoce que sirvió a España para el pueblo español, aunque admite haber descuidado a su familia: "Espero que me perdonen y que el pueblo español comprenda lo que hice".

Su exilio en Abu Dabi, según relata, fue una decisión consciente para proteger a su hijo y permitirle gobernar sin interferencias. "La cuestión principal es darle libertad a mi hijo, dejarle tranquilo para hacer su trabajo y para reinar. Si yo hubiera estado allí, quizás habría sido un obstáculo", asegura.

A pesar de la distancia, España sigue muy presente en su vida: "Está muy arraigada en mí. Trabajé por España y por los españoles… los olores, los paisajes, los toros, los flamencos, la comida…". Sin embargo, también destaca que disfruta de su vida en Abu Dabi, donde participa en regatas, navega y se lo pasa bien.

Con estas declaraciones, Juan Carlos I ofrece una mirada íntima a su vida y su legado, mostrando que, aunque alejado físicamente, su corazón sigue muy cerca de España.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.