La que menos salario da sus profesores y la que menos invierte en sus alumnos: así asfixia Ayuso a las universidades públicas de Madrid

El dato Las universidades públicas madrileñas están a la cola de todos los indicadores. El Gobierno de Ayuso es el que menos invierte por alumno en España: 5.400 euros frente a más de 10.000 en Asturias. Las cuatro universidades que menos dinero público reciben son madrileñas.

Pero esto no va solo de cuánto dinero tienen las universidades públicas para dedicárselo a investigar o a pagar sueldos dignos a sus profesores. Esto va también de las oportunidades que pierden, que se les niegan a quienes no tienen otra opción para estudiar. Ese ascensor social que siempre funcionó con la educación pública, se quiebra, se rompe si no hay dinero.

Los datos justifican la protesta. Las universidades públicas madrileñas están a la cola de todos los indicadores. El Gobierno de Ayuso es el que menos invierte por alumno en España: 5.400 euros frente a más de 10.000 en Asturias. "Aquí un alumno recibe la mitad del gasto por estudiante de Galicia o el País Vasco", señala la Catedrática de Teoría de la Información en la Universidad Complutense, Eva Aladro Vico.

Las cuatro universidades que menos dinero público reciben son madrileñas. Un 64% de su presupuesto en la Rey Juan Carlos frente a un 92% la de Santiago de Compostela. Una infrafinanciación que Ayuso pretende fijar con una ley que marca un máximo del 70% de financiación pública: 200 millones menos para las universidades.

Lo que quiere Ayuso, según apunta la secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Coral Latorre, es que "ese 30% que ahora depende de la financiación pública pase a depender de empresas privadas".

Es también la que menos paga a sus profesores. En Madrid cobran 9.000 euros menos al año que en Cataluña. Menos financiación y las matrículas más caras: 1.160 euros por curso. En Andalucía es 400 euros más barata. El modelo fomenta la universidad privada. Hace 10 años, uno de cada cinco alumnos iba a la privada. Hoy, uno de cada tres.

Por su parte, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, ha defendido que "nadie está más comprometido con la mejora de la calidad y la financiación de las universidades públicas que la Comunidad de Madrid". "Esto lo demostramos con hechos, no con pancartas ni con soflamas", ha apuntado.

Así, ha señalado que han presentado "un proyecto de Presupuestos con un incremento histórico de la partida destinada a financiar las seis universidades públicas madrileñas. Para el próximo año dispondrán de casi un 1.240 millones de euros para garantizar su funcionamiento. Un 6,5% más que el año 2025".