La factura de Mazón frente a un ticket habitual: cómo el dueño de 'El Ventorro' tapa lo que consumió con Vilaplana

El dueño del restaurante 'El Ventorro' de Valencia, Alfredo Romero, ha entregado a la jueza de Catarroja la factura, fotografías y un plano relacionados con la comida entre Carlos Mazón, 'president' en funciones de la Generalitat, y la periodista Maribel Vilaplana, durante las riadas que causaron 229 muertes. La factura, a nombre del PP, refleja dos "menús concertados" por 165 euros, sin detallar hora, bebidas o platos. Vilaplana afirmó que tomaron vino y salieron a las 18:30 horas. La factura, sin embargo, no verifica estos detalles y destaca por no desglosar consumiciones, a diferencia de otros tickets del restaurante.

En relación con la factura, emitida a nombre del PP, plasma que Mazón y Vilaplana comieron dos "menús concertados" con un importe para esa mesa, la 106, de 165 euros. La instructora consideraba que la factura "acreditaría de manera objetiva el hecho mismo de la comida en el expresado establecimiento, así como su duración estimada, sin depender de las declaraciones testificales".

El papel, al que ha tenido acceso laSexta, constata la comida el 29 de octubre de 2024 entre el entonces 'president' de la Generalitat Valenciana y la periodista, aunque no detalla la hora en la que fue emitido. Tampoco desglosa, por ejemplo, qué bebidas tomaron o los platos que componían ese menú concertado.

Sobre la comida, Vilaplana aseguró que tomaron vino, pero nada más. Tanto Mazón como ella añadieron que salieron del restaurante sobre las 18:30 horas. Sin embargo, la factura entregada a la jueza no da muchos detalles que verifiquen o contradigan estas afirmaciones. Solamente confirma que el cargo se hizo al Partido Popular y no a la Generalitat, como dijo Mazón en sus comparecencias parlamentarias.

Al compararla con un ticket emitido de forma habitual en el mismo restaurante, sin embargo, saltan a la vista las distintas diferencias, aunque destaca una: el desglose de lo consumido. Mientras en una aparece la consumición con todo lo que comieron y bebieron especificado al detalle, en la de la comida de Mazón con Vilaplana solo aparece lo siguiente: "2 menús concertados".

