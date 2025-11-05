De sus "muchas" ganas de residir en España al "explicaciones de qué": así han sido las visitas de Juan Carlos I a Sanxenxo tras marcharse a Abu Dabi

El rey emérito muestra en sus memorias, que ha publicado en Francia, su tristeza por haberse ido de España y cuenta que tras su primera visita tras marcharse a Abu Dabi le pidieron que no volviera.

Las memorias del rey emérito Juan Carlos I, tituladas 'Reconciliación', han causado un gran impacto en la Casa Real. En el libro, el monarca se sincera sobre sus sentimientos tras mudarse a Abu Dabi hace cinco años. Desde entonces, ha regresado a España en varias ocasiones, siendo la primera en 2022 para participar en las regatas de Sanxenxo. También se reunió con Felipe VI en la Zarzuela, en un encuentro descrito como "tenso". Pese a recomendaciones en contra, ha vuelto frecuentemente, especialmente a Sanxenxo, su lugar favorito. Juan Carlos I ha expresado su deseo de residir nuevamente en España para estar más cerca de su familia.

La publicación 'Reconciliación', las memorias del rey emérito Juan Carlos I, han revolucionado la Casa Real. En el libro, se abre como nunca de sus sentimientos por marcharse a Abu Dabi, donde lleva cinco años.

Desde entonces, ha vuelto varias veces a España. La primera vez fue en 2022. Aterrizó en Vigo para participar en las regatas de Sanxenxo. Después de eso, se reunió en la Zarzuela con su hijo, Felipe VI, en un encuentro que ha sido descrito por Luis Sanabria, como "tenso".

Sanabria ha recordado en Más Vale Tarde que en aquella ocasión Juan Carlos I respondió brevemente a las preguntas de laSexta sobre si daría explicaciones de las investigaciones sobre su patrimonio en el extranjero. "¿Explicaciones de qué?", sentenció el emérito en una frase para la historia.

Desde entonces, sus visitas han sido cada vez más frecuentes y ha aprovechado distintos eventos deportivos para volver. Todo ello pese a que, como ha contado en el libro, ignorando la petición de que no viniera porque el Gobierno no lo recomendaba.

La mayoría de las veces ha ido a Sanxenxo, su ciudad predilecta. Allí navega con el Bribón, se aloja en casa de su amigo Pedro Campos y se deja ver entre regatas y cenas discretas.

Han sido contadas las veces que ha tenido algún otro destino. Una de ellas fue en marzo de 2024, cuando antes de ir a Vigo hizo una parada por Vitoria. No obstante, fue únicamente por una cita médica.

En estos años, el emérito ha mostrado sus deseos de volver a residir en España. Según fuentes cercanas a la Casa Real y amigos personales, tiene "muchas ganas" de estar más cerca de la familia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.