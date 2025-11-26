Ábalos responde al "golfos" de Yolanda Díaz y la acusa de prestar la vivienda oficial a "personas sin derecho a ello"

¿Qué están diciendo? La vicepresidenta ha pedido ser más estrictos con la corrupción y con los "golfos o presuntos golfos" que hicieron "tropelías muy gordas" durante la pandemia.

José Luis Ábalos ha respondido a Yolanda Díaz, quien lo llamó "golfo", pidiéndole que respete su presunción de inocencia. Ábalos, investigado por un presunto caso de corrupción, defendió su papel durante la pandemia, asegurando que trabajó para evitar contagios y garantizar el abastecimiento de alimentos y medicinas. Además, retó a Díaz a aclarar el uso de su vivienda oficial. Díaz, en una entrevista, insistió en aplicar la ley contra los "presuntos golfos" y abogó por medidas anticorrupción. Fuentes cercanas a Díaz indicaron que durante la pandemia residía con su familia en la vivienda oficial.

José Luis Ábalos ha reprochado a su antigua compañera en el Consejo de Ministros, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que le haya llamado "golfo" y le ha pedido que respete su "presunción de inocencia". De paso, ha retado a la titular de Trabajo a aclarar el uso que hace de su vivienda oficial en el Ministerio.

"Antes de llamarme 'golfo', señora vicepresidenta y ministra de Trabajo, mejor sería que recordara qué papel jugó cada uno durante la pandemia de COVID-19. No sé cuál fue el suyo, pero sí sé cuál fue el mío", ha señalado Ábalos en un mensaje en la red social X.

El exdirigente socialista, investigado en el Tribunal Supremo por un presunto caso de corrupción, responde de este modo a unas declaraciones de Díaz de este mismo miércoles.

Al ser preguntada por Ábalos en una entrevista en Al Rojo Vivo, la ministra ha pedido que se aplique la ley contra los "presuntos golfos" que hicieron "tropelías muy gordas" mientras ella y su equipo se dedicaron a defender el país durante el coronavirus.

"Ya está bien. La corrupción no es de izquierdas ni de derechas, es corrupción. Todos los golfos o presuntamente golfos que hayan robado, que hayan hecho todo tipo de tropelías en nuestro país, que han sido muy gordas, todo el peso de la ley", ha insistido.

El ahora diputado del Grupo Mixto ha defendido su papel durante la pandemia en la que se dedicó a "dar la cara todos los días para informar y tranquilizar a la sociedad".

Según ha dicho, en ese periodo estuvo al frente de la movilidad del país "con el fin de evitar los contagios y al mismo tiempo garantizar el abastecimiento de alimentos o medicinas de una población confinada" y ha valorado el resultado de su trabajo señalando que en ese sentido "los españoles no tuvieron ningún problema".

A renglón seguido, ha reclamado a Díaz que respete su presunción de inocencia. "Ya que valora tanto el Estado de derecho desde el punto de vista institucional, político y profesional, a ver si también lo hace poniendo en valor un principio fundamental como el de la presunción de inocencia".

Finalmente, Ábalos ha pedido explicaciones a la vicepresidenta por el uso de su vivienda en el Ministerio. "Y ya que nos ponemos tan estupendos, quizás usted nos debería aclarar si la vivienda asignada para los ministros y ministras y sus familias podía ser usada por otras personas sin derecho a ello", ha lanzado sin aportar más detalles.

Díaz: "Ya está bien de corrupción"

En su entrevista, Díaz también ha aludido al caso de presunta corrupción en la Diputación de Almería, que salpica a dirigentes del PP en esta comunidad. En este sentido, la vicepresidenta ha reclamado aplicar medidas anticorrupción y limitar los aforamientos para que los políticos no puedan acogerse a esta figura cuando son investigados por presuntas irregularidades.

Por otro lado, y respecto a las insinuaciones de Ábalos respecto a la vivienda oficial de Díaz, fuentes de su entorno se han limitado a decir a 'Europa Press' que es conocido por todo el mundo que Díaz durante la pandemia residió con su entonces marido y su hija y que ahora solo lo hace con ésta última.

