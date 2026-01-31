El PP eleva a Bruselas las "deficiencias graves" de Rodalies y pide evaluar si se está cumpliendo la normativa europea

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en una imagen de archivo

¿Qué ha pasado? Los 'populares' han denunciado los "fallos reiterados" del servicio y hablan de un incumplimiento grave del Derecho de la Unión".

El Partido Popular ha presentado una pregunta en la Comisión Europea para denunciar el deterioro de la red de Rodalies en Cataluña, tras un accidente en Gelida que dejó un maquinista muerto. Dolors Montserrat y Borja Giménez Larraz impulsaron la iniciativa, solicitando a Bruselas que evalúe el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y mantenimiento ferroviario. El PP destaca que los fallos constantes demuestran la obsolescencia de la red y su impacto en la seguridad. Han pedido a la Comisión Europea que garantice los estándares de seguridad y mantenimiento, subrayando que el deterioro de Rodalies afecta a la cohesión territorial y la confianza de los usuarios.

El Partido Popular ha registrado una pregunta en Bruselas ante la Comisión Europea para denunciar el deterioro estructural de la red de Rodalies en Cataluña. Todo, después de la muerte de un maquinista en un accidente en Gelida y tras la aparición de las "incidencias recurrentes" y las "deficiencias graves" en el mantenimiento de una infraestructura que ven "esencial" para la movilidad de cientos de miles de usuarios catalanes a lo largo del día.

Han sido Dolors Montserrat, secretaria general del PPE, y Borja Giménez Larraz, eurodiputado, quienes han impulsado la iniciativa y han solicitado a Bruselas que evalúe si las autoridades competentes cumplen con las obligaciones que marca el Derecho de la Unión en materia de seguridad, mantenimiento y renovación ferroviaria.

La pregunta se ha presentado después del colapso del servicio en las últimas semanas, con la suspensión total de Rodalies durante varios días y varios accidentes graves el 20 de enero de 2026, que acabaron con un muerto y 37 heridos.

Según dice el PP, estos hechos ponen de manifiesto "la obsolescencia de la red" y su impacto directo "en la seguridad de pasajeros y de trabajadores".

En ese sentido, el PP ha recordado que la normativa europea obliga a garantizar el correcto mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras ferroviarias, y ha preguntado a la Comisión si ha evaluado el grado de cumplimiento en el caso de Rodalies, en caso de que los fallos reiterados puedan suponer un incumplimiento de los estándares europeos.

Monserrat ha atribuido la situación actual a años de abandono y de desinversión del Gobierno. "Cuando una infraestructura falla de forma reiterada y cuesta vidas, no se trata de incidencias aisladas, sino de un incumplimiento grave del Derecho de la Unión", ha avisado.

La también vicepresidenta del PPE ha subrayado que Europa no puede tolerar que se normalice la inseguridad en redes ferroviarias básicas para la movilidad diaria de cientos de miles de ciudadanos. Ha exigido a la Comisión Europea que actúe como garante de los estándares comunes de seguridad, mantenimiento y fiabilidad. "La cohesión territorial, la seguridad de los trabajadores y la confianza de los usuarios no pueden ser víctimas de la negligencia política", ha expuesto.

Giménez, por su parte, ha subrayado que los fallos constantes han minado la confianza en el servicio y plantean dudas serias sobre la aplicación efectiva de la normativa europea: "Cuando los fallos se convierten en una constante y terminan en una tragedia no puede hablarse de incidencias aisladas, sino de un problema estructural que exige responsabilidades y decisiones políticas".

Por ello, el PP ha reclamado a la Comisión Europea una mayor implicación para garantizar los estándares comunes de seguridad y mantenimiento, y ha pedido que se aclaren las medidas previstas en caso de detectarse incumplimientos, al considerar que el deterioro de Rodalies ya tiene una dimensión europea.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.