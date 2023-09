El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha agradecido a Vox su "apoyo responsable y generoso" para ser investido presidente del Gobierno. Así se ha pronunciado en su primer discurso en el debate de investidura, donde ha remarcado que si no obtiene los apoyos necesarios es porque ha "renunciado" a ellos.

"Señorías, me he esforzado en tener un diálogo constructivo con casi todas las fuerzas, incluso con quienes nuestra distancia era mayor y el desacuerdo más predecible. De inicio, solo renuncié a hablar con el partido que acoge en sus listas y organiza homenajes a condenados por terrorismo. Porque nada me parece comparable a esa inmoralidad que deberíamos prohibir por ley. Y por el respeto que merecen y tendrán siempre las víctimas, sean o no de mi partido", ha comenzado Feijóo desde la tribuna de la Cámara Baja.

El líder del PP ha continuado afirmando que con el resto de grupos parlamentarios se ha "hecho oír" y ha recabado apoyos: "En primer lugar, el de los 33 diputados de Vox, a los que agradezco su respaldo responsable y generoso. Porque con todas nuestras discrepancias, y pese a ser la tercera fuerza electoral del país, no lo han condicionado a su presencia en el Gobierno", ha aseverado.

Asimismo, Feijóo ha querido agradecer el apoyo de Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro, "garantizada sin más contrapartidas que las ya expuestas públicamente", ha puntualizado.

El candidato del PP ha centrado los primeros 40 minutos de su discurso en la figura de 'no' candidato, Pedro Sánchez, y del presunto pacto con los partidos independentistas por la amnistía. No ha sido hasta cerca de las 13:00 horas cuando ha propuesto a los parlamentarios alcanzar un pacto por la economía basado en la rebaja del IRPF a familias con ingresos d hasta 40.000 euros y prorrogar la rebaja del IVA a los alimentos.