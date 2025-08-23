La directora de Protección Civil hace oídos sordos al ataque de Bendodo: "Estoy ocupada en que los incendios acaben lo antes posible"

Los detalles El 'popular' llamó "pirómana" a Virginia Barcones, un calificativo que sigue sin respuesta por parte de la directora general de Protección Civil, que asegura que "no hace falta hacer más comentarios" al respecto.

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, sigue haciendo oídos sordosy sin responder a Elías Bendodo después de que el 'popular' cargara contra su gestión de los incendios que están arrasando España y la calificara de "pirómana".

"La directora general de Protección Civil, que se supone que es una profesional que debe hablar de cuestiones técnicas y de cómo ha podido colaborar o ayudar en la extinción de los incendios es una pirómana más que se ha dedicado a insultar a los gobiernos autonómicos. Así es imposible dar solución a los problemas", denunció el jueves el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP.

Unas palabras que ni siquiera han sentado bien dentro del Partido Popular, pero que se mantienen sin respuesta por parte de Barcones. Este viernes, la directora de Protección Civil denunció la campaña personal de difamación que está sufriendo, pero reiteró que seguía centrada en la coordinación de los trabajos para extinguir todos los incendios activos.

Y ya este sábado, en la comparecencia después de la reunión del CECOD para hacer balance de la situación con respecto a los 16 incendios que se mantienen activos en el país, Barcones ha vuelto a hacer oídos sordos y centrarse en sus labores: "Estoy ocupada en que los incendios acaben lo antes posible. Si tuviera que dar respuesta a todas las cosas que me han llamado a lo largo de estos días, no me dedicaría a hacer otra cosa. Me pueden decir lo que les dé la gana".

El PSOE defiende a Barcones

Patxi López, portavoz socialista en el Congreso, ha salido a defender la labor de la directora de Protección Civil al mismo tiempo que ha cargado contra la actitud del Partido Popular estas semanas.

En un vídeo distribuido a los medios de comunicación, el socialista ha mostrado su alegría por la mejora general de los incendios que están arrasando España, pero ha lamentado que "lo que no evoluciona tan favorablemente es la incontinencia verbal del Partido Popular".

"Elías Bendodo llama pirómana a la directora de Protección Civil, a la persona que está mañana, tarde y en noche desde el minuto uno en el operativo que combate los incendios de toda España, dejándose la piel para ayudar, para combatir esos incendios y el señor Bendodo la insulta llamándola pirómana, cómo no, desde la feria de Málaga", ha afirmado.

Según López, lo que le importa al PP es "el ruido que puedan hacer con esas comparecencias". "Si de verdad les importara la realidad de lo sucedido y qué tenemos que hacer para que no vuelva a suceder, los primeros que tendrían que comparecer son los presidentes de las comunidades autónomas que son los que tienen las competencias", ha añadido.

El PP insiste en los ataques

Y, en esta lucha por el relato de la gestión de los incendios, el Partido Popular mantiene sus ataques contra la directora de Protección Civil y el Gobierno. En una comparecencia en Logroño, Cuca Gamarra ha asegurado que el Gobierno apenas dispone de medios para afrontar los incendios y que tampoco se los da a las autonomías: "¿Qué medios son a los que pueden acceder aquellos que tienen la competencia de tenerla que afrontar?".

Además, ha señalado que "el sanchismo siempre responde igual: confrontación, polarización y crispación", a raíz de las críticas de varios miembros socialistas contra Bendodo por sus palabras contra Barcones.

Una directora de Protección Civil para la que también ha tenido sus palabras Gamarra, asegurando que tildó de "caprichosos" a los presidentes autonómicos cuando esta dijo hace unos días que no quería pensar "que se hacen peticiones sin ser necesarias".