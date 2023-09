A pesar de que Carles Puigdemont afirmó tajante, antes de las elecciones generales del 23J, que Pedro Sánchez no sería investido con los votos de JxCat. No obstante, tras el recuento de votos y la falta de apoyos para formar Gobierno en ambos lados del hemiciclo, el expresidente de la Generalitat se abre a negociar, pero con varias condiciones previas.

Desde un principio, las dos condiciones de Junts eran amnistía y autodeterminación, pero en su conferencia de este martes en Bruselas Puigdemont matizó que, al menos la amnistía, no puede ser fruto de la negociación para apoyar la investidura de Sánchez, sino que debe ser una premisa previa. Esta petición de amnistía ya estaba sobre la mesa pero surgen muchas dudas sobre qué significa y en qué se diferencia al indulto.

Esta petición llega después de que el Gobierno en funciones ya hubiera concedido los indultos a los presos del procés, condenados a distintas penas de cárcel que van desde los nueve a los 13 años por el intento de proclamar la República de Cataluña de forma unilateral. En este sentido, cabe resaltar que el indulto borra parcialmente la pena y perdona el delito según explica Alfonso Pérez Medina. Según recoge la Ley de 18 de junio de 1870, que regula las reglas para el ejercicio del indulto, el Gobierno concede esta medida de gracia a través de Real Decreto y este texto es, posteriormente, refrendado con la firma del Rey. Este refrendo se realiza en arreglo al artículo 62 de la Constitución Española, que establece como primera labor constitucional del rey «sancionar y promulgar las leyes» con su firma.

Sin embargo, la amnistía lo que hace es directamente borrar el delito como si lo que ocurrió no hubiera sido delito. En este sentido, extingue los antecedentes penales y a diferencia de los indultos, debe ser aprobada con mayoría cualificada en el Congreso , ya que la amnistía necesita ser aprobada por ley orgánica.

¿Tiene cabida constitucional?

Tal y como explica Alfonso Pérez Medina, "Los expertos en derecho constitucional no se ponen de acuerdo sobre su cabida en la Constitución". "Algunos dicen que sí puede tener encaje en la Constitución porque no aparece la amnistía expresamente reflejada, mientras que otros defienden que entre las funciones del Rey está el derecho de gracia y se prohíbe los indultos generales y si se prohíbe la menor también se debería prohibir la mayor" señala el responsable de Tribunales en laSexta.