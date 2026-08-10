España eleva el pulso con Italia y aumenta los controles en aeropuertos: ya se han realizado a más de 1.000 viajeros

Los detalles El choque diplomático estalló tras la llegada de miles de migrantes a Ceuta: fue entonces cuando el Gobierno de Meloni decidió suspender la libre circulación de personas entre Italia y España.

El conflicto entre España e Italia se intensifica tras el aumento de controles en aeropuertos españoles a pasajeros provenientes de Italia, medida que afecta a más de 1.000 viajeros de casi 60 vuelos. Esta acción responde a la decisión del Gobierno de Meloni de suspender el espacio Schengen tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta. Italia critica la gestión migratoria española, lo que ha llevado a España a implementar controles similares. Los registros, que afectan a 15 o 20 pasajeros por vuelo, continuarán hasta el 7 de septiembre. Mientras tanto, Bruselas intenta mediar en la disputa, considerada inaceptable por Meloni.

El pulso entre España e Italia sigue adelante. Este lunes han aumentado los controles en los aeropuertos españoles a los pasajeros que llegan desde Italia. Ya se han realizado a más de 1.000 viajeros procedentes de hasta casi 60 vuelos. Se están llevando a cabo desde el sábado pasado, tras la negativa del Gobierno de la ultra Meloni a dar marcha atrás en su suspensión del espacio Schengen.

El choque diplomático estalló tras la llegada de miles de migrantes a la costa de Ceuta. Fue entonces cuando el Gobierno de Meloni decidió suspender la libre circulación de personas entre Italia y España.

Introdujo así controles fronterizos a pasajeros procedentes de España porque, según el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani: "España ha fracasado en la cuestión migratoria".

Italia se blinda, cuestiona nuestras políticas migratorias y España responde con un ultimátum. "Invitamos al Gobierno italiano a que rectifique", dijo el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares.

Ante la negativa italiana de suspender sus controles fronterizos, España aplica el "control por control". "Había cuatro policías esperando a la salida justo del avión y nos han hecho un control identificando a los pasajeros que veníamos del vuelo de Italia", ha contado un viajero.

Así, los controles en aeropuertos españoles se realizan nada más bajar del avión a unos 15 o 20 pasajeros de cada vuelo procedente de Italia. Solo durante la mañana de este lunes se han identificado 58 vuelos y a más de 1.000 pasajeros.

"Salimos por la puerta principal, nos habían dicho que estaban pidiendo documentos y así fue", ha relatado una pasajera. Los controles aleatorios empezaron esta sábado y se mantendrán hasta el próximo 7 de septiembre.

Mientras, el Gobierno de Meloni tacha de inaceptable la respuesta de España y Bruselas busca mediar entre ambos países.

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