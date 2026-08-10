Ignacio Cembrero, sobre el choque diplomático con Italia: "Es un teatrillo, no vamos a aplaudir ni al actor español ni al italiano"

El periodista cree que Meloni ha establecido estos controles debido a que está perdiendo muchos votos y quiere "dar un mensaje de firmeza". En cuanto a España, a Cembrero le cuesta más "entender este teatrillo".

España está inmersa en un choque diplomático con Italia. Nuestro país ha respondido a los controles aleatorios establecidos en Italia a los turistas españoles haciendo lo mismo en los aeropuertos de nuestro país. Ignacio Cembrero conecta con Más Vale Tarde, precisamente, desde Italia y, como cuenta a Marina Valdés, ha sufrido uno de estos controles.

Para el periodista "es un teatrillo, una obra que no vamos a aplaudir ni al actor español ni al italiano". Cembrero considera que en la decisión de Giorgia Meloni "hay mucho de electoral" ya que, como indica, está perdiendo "muchos votos". "Creo que ella quiere dar un mensaje de firmeza", añade.

"Por el lado español me cuesta más entender este teatrillo, pero yo diría que, ya que no nos enfadamos con Marruecos, nos vamos a dar con otro", reflexiona. El periodista espera que estos controles se acaben el próximo 15 de agosto.

Cembrero, a pesar de ello, señala que quiere hacer un elogio a la presidenta italiana y su Ministerio del Interior. "Ellos dan en una magnífica información, a diario, sobre el fenómeno migratorio", explica. Esta es muy detallada y no tiene "nada que ver con la opacidad que caracteriza a nuestro Ministerio del Interior".

Valdés destaca la alianza que se ha establecido entre Italia y Dinamarca, al emitir un comunicado conjunto pidiendo centros de repatriación en terceros países. Cembrero expone que la primera ministra danesa siempre tuvo muy buena relación con Pedro Sánchez, pero, a la vez, se pregunta "qué queda en Europa de la izquierda cuando los partidos de izquierdas acaban adaptando un lenguaje muy parecido al de la derecha".

"Estamos en una ola de antinmigración, en algunos casos se llega a la xenofobia, con muchos bulos y prejuicios, y esto también se refleja en los partidos de la izquierda", explica. Esto, en su opinión, ha quedado reflejado, precisamente, en ese comunicado conjunto de Italia y Dinamarca.

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