Lecciones vendo que para mí no tengo: Meloni critica a España por Ceuta con una situación migratoria en Italia mucho peor

Los detalles La ultraderechista italiana ha criticado duramente al Gobierno español por la crisis migratoria, pero precisamente su país es en el que han entrado más migrantes de forma irregular en los últimos cinco años.

El próximo martes, los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán de forma telemática tras la solicitud de 22 estados miembros a Úrsula von der Leyen. Italia, con Giorgia Meloni, ha criticado a España por su gestión migratoria. Sin embargo, Italia ha recibido a unos 500.000 migrantes irregulares desde 2021, según Frontex. Las políticas antimigratorias de Meloni han sido cuestionadas por violar derechos humanos, como el acuerdo con Albania de 2023 para trasladar migrantes a centros fuera de Italia, y acuerdos con Túnez y Libia para detener migrantes. Además, Meloni restringe a ONG que rescatan migrantes, bloqueando y sancionando sus operaciones.

Este próximo martes se celebrará una reunión urgente de los ministros de Exteriores de la Unión Europea. Lo harán de forma telemática después de habérsela exigido, por carta, a la presidenta Úrsula von der Leyen hasta 22 estados miembro. De ellos, Italia con Giorgia Meloni fue la primera en señalar a España por su gestión, pero la situación de su país no es la mejor para dar lecciones teniendo en cuenta que se han llegado a violar los derechos humanos.

Porque tanto que Meloni habla de la mala gestión migratoria de España quizás habría que recordarle que, en los últimos cinco años, por Italia es por donde más migrantes han entrado de forma irregular. Unas 500.000 personas lo han hecho desde 2021 según Frontex.

No solo eso, sino que muchas de las políticas antimigratorias de la ultraderechista van en contra de los derechos humanos. Tanto, que los tribunales han frenado algunas de ellas en varias ocasiones, como el acuerdo con Albania de 2023 en el que Italia apostaba por esconder a sus migrantes fuera de sus fronteras. "Simplemente lo que ocurre con este acuerdo es que migrantes rescatados por las autoridades italianas podrán ser llevados a centros gestionados por Albania con jurisdicción italiana", decía entonces.

A ellos los trasladaba a cárceles en Albania, que pasaron a conocerse como el Guantánamo a la italiana. Los primeros llegaron en 2024 e inmediatamente fueron devueltos a Italia. Y así en varias ocasiones porque los tribunales impugnaban las detenciones.

También la primera ministra italiana forma parte de un acuerdo multimillonario con Túnez y Libia a cambio de impedir que los migrantes salgan de esos países rumbo a la Unión Europea. Países que, por cierto, tienen fama de no respetar los derechos humanos.

Por si fuera poco, el Gobierno de Meloni pone restricciones a las ONG que rescatan a migrantes en el mar como prohibirles que los barcos atraquen en territorio italiano: "Impedir el cruce de aguas territoriales italianas y trasladar también a terceros países a los migrantes que se encuentren a bordo de las embarcaciones".

No solo eso, sino que a ello se añaden bloqueos y sanciones contra las organizaciones. Una medida que su ministro y vicepresidente Matteo Salvini puso en marcha y que, bajo el mando de la ultraderechista, ha alcanzado extremos sorprendentes. Y es que en cuanto a mala gestión migratoria, Meloni no está para hablar.

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