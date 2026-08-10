Un tiroteo a plena luz del día en Santander deja un herido grave y cuatro detenidos

La Policía ha detenido a cuatro personas: el autor de los disparos, el herido y dos mujeres que habrían participado en el tiroteo.

Cuatro personas han sido detenidas después de producirse un tiroteo a plena luz del día en Santander que ha dejado un herido grave. En este vídeo se puede ver el momento en el que la Policía Local detiene a uno de los autores de estos disparos. Los vecinos fueron los que alertaron a la policía de la situación tras escuchar disparos y una pelea entre dos personas. Al parecer, la persona herida grave habría usado una pistola para disuadir al atacante.

Tras ello, ambos habrían terminado peleándose en el interior de un bar. Entre los cuatro detenidos se encuentran el autor del disparo y el herido grave, además de dos mujeres que habrían participado en el tiroteo. Según explica Beatriz de Vicente en Más Vale Tarde, "ni en España ni en toda Europa el tráfico ilegal de armas es especialmente preocupante en las estadísticas": "Las armas provenientes de armas de guerra son solo un 1%".

"Siempre que vemos esto está dentro normalmente de una organización criminal", detalla la experta, que destaca que "lo menos que deben tener ellos es una tendencia ilícita de armas". Por ello, la experta no quiere generar alarma ya que insiste en que se trata de "un problema", pero "no es un problema creciente" en España.

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