Italia estalla contra la respuesta de España a las restricciones impuestas por Meloni y la tacha de "inaceptable e incomprensible"

El contexto España puso en marcha este sábado controles aleatorios a los pasajeros procedentes de Italia después de que el país transalpino hiciese lo mismo como consecuencia de la crisis migratoria en Ceuta.

España ha implementado controles fronterizos para viajeros de Italia en respuesta a las medidas del Gobierno de Giorgia Meloni tras la crisis migratoria en Ceuta el 30 de julio. Esta decisión ha generado tensiones con Italia, donde miembros del Ejecutivo, como el ministro de Exteriores Antonio Tajani y el viceprimer ministro Matteo Salvini, critican duramente a España. Tajani considera "inaceptable" la respuesta española, mientras que Salvini acusa a Pedro Sánchez de hacer el "ridículo". En este contexto, el presidente italiano Sergio Mattarella pide una gestión migratoria respetuosa. La UE intenta mediar para evitar que el conflicto afecte la unidad europea. La ministra española Sara Aagesen defiende las medidas adoptadas, subrayando que el espacio Schengen no ha sido violado.

Este sábado, España puso en marcha los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia en respuesta a la acción adoptada por el Gobierno de Giorgia Meloni por la crisis migratoria del pasado 30 de julio en Ceuta.

La decisión adoptada por Moncloa no ha sentado nada bien en el país transalpino. Pese a que Meloni ha evitado pronunciarse sobre las nuevas restricciones, han sido varios los miembros de su Ejecutivo que han cargado contra España.

Uno de los más duros ha sido el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, que ha tachado de "inaceptable" la respuesta de España tras la suspensión del acuerdo Schengen por parte de Roma y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de propiciar esta crisis por no vigilar suficientemente las fronteras y por la regularización de migrantes.

En la misma línea se ha pronunciado el viceprimer ministro y ministro de Transportes transalpino, el ultra Matteo Salvini, que ha acusado directamente a Sánchez de hacer el "ridículo" por las restricciones impuestas a los ciudadanos que se desplacen desde Italia hasta España. De hecho, Salvini ha asegurado estar a la espera de que Santiago Abascal llegue pronto al poder para "corregir" esta situación.

En medio del ruido y la tensión entre Madrid y Roma, el presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, ha apelado a una "gestión de los flujos migratorios que respete la dignidad humana" y a evitar utilizar esta crisis como arma arrojadiza.

Mientras tanto, la Unión Europea esta intentando mediar para evitar que este choque diplomático entre España e Italia, el más importante de lo que va de siglo, haga temblar la unidad del proyecto comunitario.

Aagesen espera que Italia "reaccione"

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, espera que Italia "reaccione" y que tenga "claro" que el espacio Schengen está garantizado, sin haber sido violado por ningún inmigrante llegado desde Ceuta.

"No ha habido ninguna persona que haya llegado a la Península", ha afirmado la ministra en declaraciones a los medios este domingo durante su visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Niebla (Huelva).

Para Aagesen, el principal objetivo del Gobierno es "defender la dignidad de los ciudadanos españoles", motivo por el que ha trasladado su apoyo a las medidas aplicadas por parte del Ministerio de Interior, que este domingo han sido publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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