Afra Blanco contesta a Ayuso tras defender a Meloni: "Debería de empezar por dar explicaciones de lo propio"

Afra Blanco recuerda que, según los estudios, "por Italia es por donde entran más personas buscando un futuro y, además, la capacidad de retorno de esas personas es muy inferior a la que tiene España".

Después de la acción adoptada por el Gobierno de Giorgia Meloni por la crisis migratoria del pasado 30 de julio en Ceuta, este sábado, España ha puesto en marcha los controles fronterizos a los viajeros procedentes de Italia.

Isabel Díaz Ayuso se ha puesto del lado de Meloni cargando contra el Gobierno de Sánchez: "El desprestigio internacional de España va a seguir creciendo porque Sánchez es incapaz de defender nuestras fronteras y porque su política de inmigración descontrolada ataca también a la Unión Europea". "Lamento también el trato a los italianos, que nos aíslan de las primeras potencias del mundo, empezando por las potencias hermanas", ha criticado la presidenta madrileña.

Por su lado, Afra Blanco contesta tajante a Ayuso, llamándola "líder de la oposición": "Debería de empezar por dar explicaciones de lo propio y no difundir bulos". "Y digo de explicaciones de verdad, no trolas", asegura la colaboradora de MVT, que reflexiona: "Para aquellos 'unga, unga' que buscaban el ojo por ojo, que buscan la violencia y la reacción de esa España ridícula tienen que estar encantados". "Yo no lo estoy, condeno la actuación de Meloni", insiste Afra, que destaca que es "insolidaria": "No aplaudo la reciprocidad en las medidas, pero todos los que querían una España valiente tienen que estar encantados".

Además, la colaboradora recuerda que según los estudios "por Italia es por donde entran más personas buscando un futuro y, además, la capacidad de retorno de esas personas es muy inferior a la que tiene España". "Entonces, por estas, no sé si el resto de los países que forman parte del espacio Schengen deberían hacer lo mismo con Italia que Meloni ha hecho con Ceuta y, entonces, directamente, nos cargamos el espacio Schengen y se lo ponemos en bandeja a Trump y Netanyahu, que estarían aplaudiendo con las orejas", concluye Afra, que asegura que ambos estarán "encantados".

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