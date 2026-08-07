Ultimátum del Gobierno a Italia: si no retira los controles a viajeros procedentes de España impondrá "medidas proporcionales"

¿Qué han dicho? En un comunicado, instan a Giorgia Meloni a rectificar tras romper el acuerdo Schengen por la crisis de Ceuta y amenazan con replicar los controles: "España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales".

España ha emitido un ultimátum a Italia tras la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de suspender el acuerdo Schengen y establecer controles para viajeros no europeos, tras la crisis de Ceuta. El Ejecutivo español ha solicitado a Italia que rectifique antes del 9 de agosto, advirtiendo que, de no hacerlo, adoptará "medidas proporcionales" para proteger a sus ciudadanos. España critica la medida italiana, calificándola de "injusta y discriminatoria", y recuerda que siempre ha mostrado solidaridad con Italia, acogiendo migrantes y abriendo sus puertos. Confía en que prevalezca el europeísmo y el entendimiento entre países.

España ha lanzado un ultimátum a Italia. Al Gobierno de Giorgia Meloni. Al país que, tras la crisis de Ceuta, decidió suspender el acuerdo Schengen y activar controles tras lo sucedido en la ciudad autónoma. Ante esto, el Ejecutivo español ha instado a los transalpinos a rectificar antes del 9 de agosto o si no se adoptarán "medidas proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles.

Así lo han expuesto en un comunicado: "Instamos al Gobierno de Italia a que rectifique, ponga fin a los controles y trate a los españoles como al resto de los europeos".

"Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos", han exigido.

Todo, por los controles en frontera con España que afectaron "a la movilidad de miles de pasajeros generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival": "Esta medida, sin precedentes en la historia reciente, se adoptó sin previo aviso, de forma unilateral y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad".

En el texto, el Gobierno recuerda que los migrantes que accedieron "de forma irregular a Ceuta" pudo o puede entrar libremente en el Schengen: "La ciudad autónoma tiene un régimen especial en el mismo".

Mensaje directo para Italia

Además, afirman que la "práctica totalidad" de los migrantes "ya han retornado a Marruecos" y recuerdan lo que dice Frontex sobre Italia: "Es el estado miembro de la UE que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a publicar las de España".

"Desde el 2022, Italia no cumple con el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de estados miembros", dice el texto.

El comunicado, además, expone la actitud de España con Italia: "A pesar de todo lo anterior nunca se han introducido controles. Es más, siempre se ha mostrado solidaridad con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a personas rescatadas en la ruta del Mediterráneo central".

Ante todo esto, el texto concluye que la medida adoptada por el Gobierno italiano es "injusta, contraria a los intereses de la UE y discriminatoria para la población española".

"Confiamos en que el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan. Los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas", concluyen.

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