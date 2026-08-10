Un juzgado de Madrid investiga cinco denuncias por la compra del ático que costó 6,3 millones de euros al Gobierno de Ayuso

Los detalles El juzgado de instrucción número 8 de Madrid ha recibido en las últimas horas cuatro denuncias —tres de particulares y la del PSOE anunciada la semana pasada—, que se suman a una primera presentada por el partido Iustitia Europa.

Un juzgado de Madrid investiga la compra del ático del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, tras recibir varias denuncias, incluida una de la asociación Iustitia Europa. La Fiscalía ha recibido cuatro denuncias adicionales y ha decidido unirlas al procedimiento ya en marcha. Ayuso ha comparecido sin responder preguntas sobre el tema, mientras que el ministro Óscar López ha criticado la "montaña de mentiras" en torno a la compra, pidiendo su dimisión. El ático, que costó 6,3 millones de euros, fue adquirido como "oficina temporal", aunque su uso principal es residencial. La Comunidad de Madrid lo ha puesto a la venta por 6,7 millones.

Un juzgado de Madrid investiga ya lo ocurrido con la compra del ático del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Además de la remitida por la asociación Iustitia Europa, la Fiscalía ha recibido ya otras cuatro denuncias, mientras la presidenta madrileña sigue guardando silencio.

El juzgado de instrucción número 8 de Madrid ha recibido en las últimas horas cuatro denuncias —tres de particulares y la del PSOE anunciada la semana pasada— por este asunto, que se suman a una primera presentada por el partido Iustitia Europa.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado ya ha abierto diligencias "por los mismos hechos" que los que se presentan en las últimas denuncias, por lo que procede al archivo de estas diligencias para unir la documentación al procedimiento ya en marcha.

Ayuso ha hecho este lunes una comparecencia, aunque sin preguntas, en la que además de hablar de las tareas de reconstrucción tras el incendio ha aprovechado para criticar a Pedro Sánchez por su choque con el Gobierno italiano. Del ático ni una palabra.

Quien sí ha hablado ha sido el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Ha denunciado la "montaña de mentiras" de Ayuso sobre la compra del ático que supuestamente iba a ser su "oficina" durante unas obras en la sede e la comunidad autónoma, y ha vuelto a reclamar su dimisión.

"Lo que tiene que hacer es dimitir por este escándalo. Por este y por todos los que arrastra ya y, desde luego, dar todas las explicaciones a los madrileños y rescatar hasta el último euro", ha asegurado López, quien ha agregado: "Porque los madrileños no tienen por qué pagar la vida padre de la señora Ayuso, que es lo que está pasando".

El PSOE-M adelanta que se personará como acusación particular

El también secretario general del PSOE-M ha adelantado este lunes que los socialistas se personarán como acusación particular. López ha señalado que este movimiento se da "para que se depuren todas las responsabilidades" en la compra del "super ático de lujo".

"Ya sabíamos que Ayuso no tenía vergüenza, pero ahora tampoco tiene escapatoria", ha destacado López en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que además ha exigido que se devuelva "hasta el último euro" porque "no son los madrileños quien tienen que costear la vida padre de la señora Ayuso".

Por su parte, la secretaria de Organización el PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, ha señalado que su partido se personará en la causa. "No hay duda de que llegaremos al final de esto", ha manifestado en una publicación en su perfil oficial en la red social X, de la que además se ha hecho eco su propia formación.

El ático costó a la Comunidad de Madrid hasta 6,3 millones de euros para, según justificaron, usarlo de "oficina temporal" mientras se realizaban obras en la Real Casa de Correos. A pesar de que, tal y como se refleja en uno de los anexos del expediente de venta, su uso principal es residencial, no de oficina.

Tan solo un día después de hacerse pública la adquisición, la Comunidad de Madrid puso a la venta el ático Chamberí por 6.694.201,00 euros, sin incluir impuestos.

La empresa Planifica Madrid ha hecho público el proceso en su portal web, en el que indica que se podrán hacer ofertas por este ático de la calle General Martínez Campos, de 481 m², hasta el 7 de septiembre a las 23:59 horas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido