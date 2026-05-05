¿Dónde está el dinero?: la pregunta a resolver por el Supremo para dictar sentencia sobre Ábalos, Koldo y Aldama

El contexto Los siete magistrados de la Sala Segunda del alto tribunal decidirán a partir de este miércoles la culpabilidad o no del exministro, su exasesor y el comisionista. Una sentencia que podría estar lista antes del verano.

Los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo deliberan sobre la culpabilidad del exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. La sentencia podría estar lista antes del verano. La investigación de la UCO revela que la trama repartió 16,5 millones en comisiones, pero los acusados niegan ser beneficiarios. Ábalos manejó 95.000 euros sin rastro bancario, mientras que Koldo aumentó su patrimonio en 1,5 millones en dos años. A De Aldama se le atribuyen cinco millones, incluyendo prebendas para Ábalos. Las pruebas clave son audios, mensajes y documentos, ya que el dinero en efectivo deja poco rastro.

Los siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo decidirán a partir de este miércoles la culpabilidad o no del exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama. Se trata de un tribunal fracturado que prepará una sentencia que podría estar lista antes de este verano. Hasta entonces hay una pregunta que desde la declaración de Ábalos de este lunes que lo sobrevuela todo.

"¿Dónde esta el dinero?" La pregunta que también se hacía el cantante Quique González resuena, puesto que según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la trama se habría repartido hasta 16 millones y medio en comisiones. Ahora bien, los tres acusados han negado que fueran los beneficiarios.

La investigación, en cambio, indica que Ábalos manejó en cinco años hasta 95.000 euros sin rastro bancario. De hecho, "desaparecieron" de su cuenta las retiradas en efectivo, al tiempo que se iba llenando de ingresos en metálico. No obstante, según él, ni los "folios" eran billetes, ni un ministro necesita metálico, así como que tampoco existe lo que no aparece.

Por su parte, según la UCO, Koldo y su entorno recibieron una de las mayores cantidades, puesto que su patrimonio se disparó millón y medio en dos años, en los que ingresó casi 400.000 sin justificar. De hecho, los investigadores hallaron hasta 24.000 euros en efectivo en su casa, lo cual él mismo definió como una "tradición familiar". Pese a ello, Koldo solo reconoce (y justifica) las "chistorras".

En el caso de Víctor de Aldama, al que la UCO reconoce como "nexo corruptor", se le atribuyen cinco millones, que puso cifra a las prebendas. Entre ellas el chalé de La Alcaidesa para Ábalos, el pago del alquiler de Jéssica Rodríguez en Plaza España, además de las mordidas. En definitiva, las claves para llegar a la condena están en los audios, los whatsapps y los informes, porque el dinero en efectivo, ya lo dijo Aldama, poco rastro deja.

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