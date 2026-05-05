El nuevo tráiler de 'La Odisea', la epopeya de Homero que Christopher Nolan convierte en película, revela a todo su elenco

Matt Damon encarna a Ulises en una película con la que Nolan buscará repetir su Oscar como director. Junto a él, figuras como Anne Hathaway, Zendaya o Tom Holland completan el elenco de la producción más cara de Nolan.

En 2024 Christopher Nolan se hizo con su primer premio Oscar a mejor dirección gracias a 'Oppenheimer', y ahora, dos años después, parece que quiere repetir. 'La Odisea' ('The Odyssey'), la epopeya de Homero convertida en película por Nolan, ha estrenado su nuevo 'tráiler' en el que muestra, al fin, a todo su elenco completo: Matt Damon recrea al rey de Ítaca, con Anne Hathaway a su lado como Penélope y Tom Holland en el papel de Telémaco, hijo de ambos. Zendaya interpreta a Atenea, la diosa de la guerra, la sabiduría y las artes, y Charlize Theron se convierte en la ninfa Calipso.

Junto a ellos está el afligido pretendiente de Penélope, Antínoo, que encarna Robert Pattinson, así como Eumeo, sirviente de Ulises, a quien interpreta John Leguizamo. Jon Bernthal hará de Menelao, rey griego de Esparta y hermano de Agamenón en una película que cuenta con otras figuras del séptimo arte como Benny Safdie, Himesh Patel, Mia Goth, Jimmy Gonzales, Lupita Nyong'o y Will Yun Lee, estos últimos en papeles aún no concretados.

La película de Universal Pictures no llegará a los cines hasta el 17 de julio, pero el nuevo 'tráiler' ofrece un vistazo sobre el largo, tortuoso y fantástico viaje de regreso a casa del héroe griego Ulises desde la guerra de Troya, de vuelta al reino de Ítaca para rescatar a su esposa e hijo, explica 'The Hollywood Reporter'.

'La Odisea' se rodó íntegramente con cámaras IMAX, y las escenas de batalla del 'tráiler' impresionarán al público una vez vistas en cines en el formato de pantalla adecuado, según THR. Nolan, un director con grandes éxitos de taquilla, ha contado con un presupuesto para la película de 250 millones de dólares, convirtiéndola en la producción más cara de la carrera del oscarizado realizador.

Eso sí, tampoco ha estado exenta de polémica: el pasado verano, el sector del cine español se plantó contra el rodaje de 'La Odisea' en el Sahara ocupado. En el momento en el que se supo que estaban rodando en este territorio provocó el enfado de varios actores españoles como Javier Bardem, Itziar Ituño, Carolina Yuste o Luis Tosar, entre otros muchos. Todos ellos, de la mano de organizaciones de derechos humanos y del Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara), firmaron un manifiesto contra el director y su decisión.

A finales de julio, el festival declaró que Nolan no había recibido autorización ninguna por parte del gobierno saharaui y que "el único consentimiento que recibió fue el de los ocupantes, Marruecos". "Estamos seguros de que si entendieran todas las implicaciones de filmar una película de alto perfil en un territorio cuyos pueblos indígenas no pueden hacer sus propias películas sobre sus historias bajo la ocupación, Nolan y su equipo se horrorizarían", asegura FiSahara.

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