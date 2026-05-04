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"Ábalos, Koldo, Mujeres e hijos"

La falta de liderazgo en Transportes S. A.: el clavo ardiendo de Ábalos y Koldo para defender su inocencia

Los detalles Ábalos y Koldo ha intentado negar que sus cargos les sirvieran para adjudicar contratos millonarios a empresas de la trama, según el exministro, porque no lo decidía él —máximo responsable del ministerio—, sino el subsecretario de Estado.

La falta de liderazgo en Transportes S. A.: el clavo ardiendo de Ábalos y Koldo para defender su inocencia

Aunque José Luis Ábalos vaya ahora de delegado de Transportes, diciendo que el delegaba todo, la Fiscalía da por hecho que utilizaron el Ministerio de Transportes para sus negocios. ¿Cómo lo hacían? Ministerio de Transportes S. A. "Ábalos, Koldo, Mujeres e hijos".

Ábalos y Koldo ha intentado negar que sus cargos les sirvieran para adjudicar contratos millonarios a empresas de la trama, según el exministro, porque no lo decidía él —máximo responsable del ministerio—, sino el subsecretario de Estado. Y su mano derecha no tenía, ha dicho, tanto poder para eso.

"Yo no he contratado jamás. No he formado parte de ningún órgano de contratación jamás", ha afirmado Ábalos este lunes. Mientras, su exasesor se defendía así la semana pasada: "¿Cómo voy a decidir yo la compra de mascarillas? ¿Cómo voy a decidir trasladar las necesidades?".

Así que, según ellos, no recibieron comisiones ilegales por parte del comisionista Aldama, que dice tener pase VIP en el ministerio para hacer las entregas. "Las empresas empiezan a pagarme en efectivo y yo empiezo a llevar dinero en efectivo al Koldo García y al señor Ábalos. Llegué a entregarles entre 3,5 millones y cuatro", aseguró el empresario.

Ábalos sí ha reconocido reuniones entre Aldama y su exasesor que, por cierto, usaba los despachos del ministerio para reunirse con los empresarios. Encuentros de los que saldrían pagos en especie para el entonces ministro, su entorno y su mano derecha: vacaciones, alquileres, viajes o currículums VIP en empresas vinculadas. Koldo, por ejemplo, acabó en Renfe.

De esta forma, ninguno asume decisiones, los dos obedecen órdenes, pero lo cierto es que nadie había en Transportes S.A. por encima de José Luis Ábalos.

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