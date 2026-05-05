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Lío en el pleno de Elche

Insultos, boicots y choques: Vox revienta el pleno municipal de Elche tras llamar "idiota" a una concejal de Compromís

Los detalles "Usted es idiota", han sido las palabras escogidas por el representante de Vox en Elche, Samuel Ruiz, para boicotear la celebración del pleno municipal. Y es que, tras sus palabras, la cámara se ha llenado de gritos y abucheos.

El concejal de Vox Samuel Ruiz (i) y la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez (d)El concejal de Vox Samuel Ruiz (i) y la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Elche, Esther Díez (d)Europa Press
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Se esperaba un pleno caldeado y hasta subido de tono, pero lo que se ha vivido este martes en el pleno municipal de Elche ha traspasado todos los límites. Vox ha hecho saltar por los aires la sesión insultando a diestro y siniestro. Uno de los de extrema derecha, de los de Santiago Abascal, no ha dudado en llamar "idiota" a otra concejala.

"Usted es idiota", han sido las palabras escogidas por el representante de Vox en Elche, Samuel Ruiz, para boicotear la celebración del pleno municipal. Y es que, tras sus palabras, la cámara se ha llenado de gritos y abucheos. Casi ninguno de los presentes entendía que se hubiera lanzado un insulto.

Unas palabras vertidas directamente contra la edil de Compromís, Esther Diéz, que han obligado a la presidenta a intervenir. "Le ruego contención en el lenguaje y, por favor, evitemos los insultos", ha exigido.

Pero el concejal ultraderechista parece no ser consciente del momento que acaba de protagonizar. Es más, se le escucha preguntar al aire: "¿Pero qué he dicho, qué he dicho?". Y, por si fuera poco, intenta excusarse. Tira de educación, insinuando la falta de la misma entre el resto de concejales, al asegurar que el problema es que los demás no saben el verdadero significado del término "idiota". Este es su argumento o excusa: "Yo os invito a que veáis lo que significa esta palabra en la RAE".

Tras ello, la concejal insultada, Esther Diéz de Compromís, ha pedido la palabra para denunciar lo ocurrido. "El representante de Vox me acaba de llamar idiota, se han traspasado todos los límites". Además, ha solicitado que el insulto no conste en acta del pleno municipal.

Una solicitud que tampoco ha sido respetada por Vox. Mientras la afectada reclama, los de Abascal han vuelto a interrumpir la sesión del pleno. Hasta, por segunda vez, ha tenido que intervenir la presidenta. "No tiene usted la palabra", ha recordado.

Diéz también ha apelado al alcalde del PP de Elche, a Pablo Ruiz Villanueva. Considera que debe condenar públicamente el mensaje de sus socios de Gobierno. Una reacción que, a la hora de publicación de esta noticia, todavía no ha llegado.

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