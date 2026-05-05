Anticorrupción se mantiene en el caso mascarillas: Aldama no aporta nada más y Ábalos conocía las acciones de Koldo

¿Por qué es importante? Se trata del escrito, al que ha tenido acceso laSexta, que este miércoles presentará ante el Tribunal Supremo en el marco del caso mascarillas.

El juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo no ha alterado las intenciones de la Fiscalía Anticorrupción respecto a las penas de cárcel para los acusados. Según laSexta, el fiscal Alejandro Luzón mantiene su petición de siete años de cárcel para el comisionista Víctor de Aldama, ya que no ha aportado nuevos hechos, aunque reconoce su colaboración. Anticorrupción también sostiene su acusación con cambios menores, destacando el caso de Claudia Montes, quien fue defendida por Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Además, se menciona el chalet de Ábalos y su relación con la negativa de una licencia de hidrocarburos a Claudio Rivas.

Las semanas de juicio por el caso mascarillas en el Tribunal Supremo apenas han cambiado las intenciones de la Fiscalía Anticorrupción respecto a las peticiones de cárcel para los tres acusados. Así lo ha podido confirmar laSexta tras haber tenido acceso al escrito que este miércoles presentará el ministerio público ante el alto tribunal.

En este sentido, el fiscal Alejandro Luzón mantiene que el comisionista Víctor de Aldama —al que la Unidad Central Operativo (UCO) de la Guardia Civil define como "nexo corruptor"— no ha aportado nuevos hechos durante el juicio. No obstante, sí tiene en cuenta su colaboración, por lo que mantiene su petición de siete años de cárcel.

Además, Anticorrupción mantiene su acusación con algún pequeño cambio. El más destacado, "el enchufe" de Claudia Montes -tal y como se definió ella, exmiss Asturias Senior-, en línea con lo que confirmó el exdirector general de Logirail, Óscar Gómez. Por eso, la Fiscalía da por probado que el que fuera "leal" asesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, presionó a los directivos de Renfe y Logirail para que Montes continuara en la empresa.

"Presionando a altos dirigentes de Logirail y Renfe, se ocupó de solucionar y dejar sin efecto un expediente disciplinario abierto contra ella, evitó la rescisión de su contrato y consiguió, finalmente, que este fuera prorrogado", reza el escrito. Unos hechos, respecto a los que el ministerio público considera que Ábalos era conocedor.

Por otro lado, la Fiscalía también incluye el famoso chalet de Ábalos de La Alcaidesa. En este sentido, Anticorrupción también da por probado que el desahucio estaba relacionado con la negativa a que le dieran la licencia de hidrocarburos a la empresa de Claudio Rivas. Precisamente este está investigado en la Audiencia Nacional.

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