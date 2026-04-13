"Putas" por enemistad y efectivo para encubrir a los amigos de Koldo ante sus mujeres: las contradicciones de Uriz para desvincularse de la trama

Los detalles Preguntada por la defensa de Koldo, Patricia Uriz ha explicado que no las llamaba así porque supiera que se dedicaban a esa actividad, sino porque tenía una mala relación con ellas e intentaba desvincularse de las prácticas poco edificantes del exministro.

Este lunes comenzó la segunda semana del juicio por el caso mascarillas, donde se juzga al exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García. Patricia Uriz, expareja de Koldo, ha sido la protagonista. Ocultando su rostro con gafas de sol y peluca, negó reconocer mensajes de WhatsApp intercambiados con Koldo, afirmando que no reflejan su forma de hablar. La Guardia Civil encontró 24,000 euros en su casa, que Uriz asegura eran ahorros. La defensa busca desvincularla de la trama, argumentando que los insultos hacia mujeres eran por malas relaciones personales, no por actividades ilegales. Uriz y Koldo comparten abogada en el juicio.

Este lunes ha arrancado la primera sesión de lo que será la segunda semana del juicio por el caso mascarillas, el proceso judicial en el que se juzga al exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor Koldo García. Sin embargo, este lunes, la gran protagonista ha sido Patricia Uriz, expareja de Koldo.

Uriz ha salido del Tribunal Supremo ocultando su rostro con unas gafas de sol y una llamativa peluca pelirroja, accesorios casi de disfraz a los que nos tiene ya acostumbrados, pues asistió de la misma forma a declarar a la comisión de investigación del Senado. En esta ocasión, ante el juez y señalada por el caso mascarillas, Patricia Uriz ha basado su defensa en dos claves: no se reconoce en los mensajes de WhatsApp que intercambiaba con Koldo y tampoco sabía nada de mujeres prostituidas. Sí se refería a ellas como "puta", pero por tener una mala relación como es el caso de Carolina Perles.

"Y realmente yo no reconozco esos WhatsApps", ha dicho la que fuera pareja de Koldo García ante el tribunal. Porque, según ha explicado, lo que se dice en esos mensajes de texto y cómo se dice, nada tiene que ver con su forma de comportarse. "No me encajan en mi manera de escribir ni de hablar", ha explicado para, acto seguido, descargar toda culpa sobre el asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes. Porque para Uriz: "Koldo es capaz de enviarme en esos momentos 200 mensajes en un solo día y yo iba contestando a veces. Igual, a lo último que me había preguntado yo estaba contestando a tres preguntas anteriores".

No se reconoce ni en los audios más destacados dentro de este caso. Es el caso de la grabación en la que se escucha a Patricia Uriz y Koldo García hablando de "chistorras". O para la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, de billetes de 500. "Tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones: 2.000 chistorras", se escucha decir a Koldo y su expareja responde: "Eso es imposible. Para nosotros, ¿no? Eso es un millón". Pero ahora dice que esa no es ella.

Aunque este lunes ha declarado en el Tribunal Supremo como testigo, la Guardia Civil cree que los 24.000 euros que encontraron dentro de un armero en la casa de Uriz y Koldo proceden de mordidas de la trama. Según Patricia, eran ahorros. "13.000 euros ahorrados por mí y 11.000 para gastos", concretamente.

Este sería el primer camino de la defensa de la expareja de Koldo García: asegurar que la persona que escribió los mensajes de WhatsApp no es su cliente. Pero no es el único camino que los abogados de Patricia Uriz están dispuestos a transitar. Ha llamado la atención en la sesión de este lunes que Uriz ha reconocido que, para referirse a algunas mujeres del entorno de Ábalos y Koldo, hablaban de "puta 1", "puta 2" y así, de forma sucesiva.

La abogada compartida de Koldo García y su expareja Patricia Uriz argumenta que no las llamaba así, porque supiera que se dedicaban a esa actividad; sino porque tenía una mala relación con ellas e intentaba de esa forma desvincularse de las prácticas poco edificantes del exministro.

Y es que, este lunes hemos escuchado a la abogada de Koldo preguntar: "¿Cómo tenía usted grabado a Carolina Perles en el teléfono?". "Grabada no sé si estaba así, pero a veces me refería a ella cuando hablaba con Koldo, de lo que realmente estoy muy arrepentida de ello, pero mi relación con Carolina era bastante mala, como 'puta 1'. No estoy orgullosa", ha respondido Uriz. Pero también insistir: "Y cuando se refería a puta 2 y puta 3, ¿también eran personas conocidas por usted o eran profesionales?". A lo que la testigo ha contestado: "Conocidas por Koldo, que casi siempre era la 1, que era Carolina".

Todo esto, podría responder a una estrategia procesal, porque hay que subrayar que estas palabras de Uriz se producen como respuesta a cuestionamientos de la abogada defensora de Koldo García que, además, en la de Patricia Uriz. Sí, comparten letrada.

Así, lo que quiere hacer la defensa de ambos es intentar desvincular a la exmujer del asesor de José Luis Ábalos de los gastos que este podía tener por pagar a mujeres prostituidas.

Pero esto contrasta con otra declaración que también hemos oído en el juicio. Concretamente, cuando para justificar una cantidad de dinero en efectivo que guardaban en su casa. Es entonces cuando ha apuntado a que era para gastos, para que Koldo le pagase a sus amigos los gastos en discotecas y así no se enterasen sus respectivas mujeres.

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