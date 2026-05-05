El abogado de Ábalos insiste en que Jéssica habría pactado con Aldama y habla de "un gancho orientado a captar al ministro"

Sobre por qué pasó Ábalos cinco años sin sacar dinero en efectivo, Marino Turiel ha respondido que, lo que ocurre, "es que cuando se es ministro no se tienen gastos normales y corrientes".

Marino Turiel, abogado de José Luis Ábalos en la causa por el caso mascarillas, preguntado por las grabaciones realizadas por el exasesor Koldo García, ha dicho que, "efectivamente", "gran parte del material probatorio ha sido objeto de incorporación con fundamento en esas pretendidas grabaciones". Tras esto, sin embargo, ha apuntado que desconocen "absolutamente el contenido" porque, como han indicado dentro del procedimiento, no tienen los dispositivos.

Por ello, ha remarcado, "tampoco hay que entender que Ábalos pueda estar más o menos molesto cuando efectivamente estamos discutiendo que esos dispositivos y todo eso obedezca a una, digamos, realidad".

Sobre las palabras del exministro, que este lunes en el Tribunal Supremo afirmó que ya se sentía condenado, cuando antes aseguraba estar convencido de que todo iba a acabar bien, el abogado ha sostenido que Ábalos "se refería exclusivamente a que en la opinión pública le ha condenado". "Es tantísimo el material peyorativo que se ha salido sobre él y es tanto los memes que se están haciendo, que él ya se considera en ese sentido condenado por la opinión pública", ha apuntado.

"Desde luego que confiamos absolutamente en la solvencia del Tribunal Supremo. Entendemos que el procedimiento, que al juicio, ha ido muy bien en relación a la no acreditación de ninguna pauta que determine la culpabilidad. En consecuencia, de verdad que le puedo asegurar que en ese sentido estamos convencidos", ha agregado.

Sobre por qué pasó Ábalos cinco años sin sacar dinero en efectivo, Turiel ha dicho que, lo que ocurre, "es que cuando se es ministro no se tienen gastos normales y corrientes". "Es decir, la casa está pagada, los suministros están pagados, las cenas normalmente te invitan. Yo creo que lo explicó bien ayer", ha agregado.

Sobre las pensiones de las mujeres, que Cristina Pardo ha apuntado que son gastos corrientes, el abogado ha contestado que Ábalos "tenía que camuflar, y lo ha dicho, las entregas de otro modo, porque la señora Perales al parecer se enfadaba porque diese pensión a un hijo que no era de su matrimonio".

La estrategia, tanto de Ábalos como de Koldo García, ha hecho énfasis en que no había botín, pero según ha remarcado Iñaki López, hay pruebas de que existe. "Vuelvo al principio, los dispositivos no los tenemos y no los podemos discutir. En relación a las cantidades, se habla de cantidades enormes de dinero, cada vez Aldama incrementaba, subía la apuesta y cada vez ha dicho una cantidad", ha manifestado.

Tras esto, Turiel ha preguntado: "¿Dónde están?". "Tampoco hay signo externo y desde luego la UCO, que es una entidad muy eficiente, no ha logrado encontrar nada más que en diez años lo que él decía ayer, 94.000 euros. Mire, cuando hay corrupción hay dinero, y el dinero deja huella, de algún modo. Y eso, desde luego no está en el procedimiento. Con lo cual entendemos que las dádivas, lo que se dicen las dádivas, que son absolutamente inanes, son totalmente desproporcionadas en el sentido de que son mínimas, si es que se pretende que existen, que esa es otra, que no existen", ha defendido.

Sobre la razón de por qué puso sobre la mesa que Jéssica Rodríguez fuera una señorita de compañía, ha contestado que "la razón, en el fragor del procedimiento, fue orientar que efectivamente existía una relación mercantil sufragada por el señor Aldama, es decir, el hecho de que esta señorita siguiera ocupando el piso con posterioridad a extinguir la relación nos da la pauta de que la inicial relación no fue, digamos afectiva en el origen, de hecho no lo fue, y con posterioridad acreditará una especie de gancho o de estrategia orientada a captar al ministro, aunque este no lo supiera".

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