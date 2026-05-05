Las primeras imágenes del interior del crucero afectado por un brote de hantavirus

El contexto La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado de seis a siete los afectados por el posible brote de hantavirus detectado en un crucero que partió de Argentina el pasado 1 de abril y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde.

Este martes se han publicado imágenes del buque MV Hondius, afectado por un posible brote de hantavirus. La OMS ha confirmado siete casos, incluidos tres fallecidos, un enfermo grave y tres con síntomas leves. Dos casos han sido confirmados en laboratorio: un británico evacuado a Sudáfrica en estado crítico y una neerlandesa fallecida en Johannesburgo. El crucero, que partió de Argentina el 1 de abril, está frente a la costa de Cabo Verde, donde no se le permite atracar por motivos de salud pública. La OMS coordina una respuesta internacional con investigaciones, aislamiento y evacuaciones médicas. A bordo hay 147 personas de 23 nacionalidades.

Este martes se han publicado las primeras imágenes del buque MV Hondius, el crucero afectado por el posible brote de hantavirus en el que la OMS ha asegurado que ya hay siete afectados. Tal y como ha mostrado la agencia Associated Press, un grupo de expertos, vestidos con un traje especial, han entrado en la nave desde otra embarcación para evaluar la situación.

En las mencionadas imágenes también se muestra el interior del barco, desértico en una de las zonas comunes, aunque según ha informado 'Oceanwide Expeditions' sigue sin permitirse el desembarco de nadie. De hecho, el Ministerio de Salud de Cabo Verde ha informado de que no permitirá que el barco atraque debido a la preocupación por la salud pública y que permanecerá en aguas abiertas cerca de la costa.

El crucero partió de Argentina el pasado 1 de abril y se encuentra actualmente frente a la costa de Cabo Verde, y ha señalado que la presencia el virus ha sido ya confirmada en el laboratorio en dos casos. Por su parte, la OMS ha detallado que los afectados por el posible brote registrado en el buque MV Hondius se encuentran tres muertos, un enfermo grave y tres individuos con síntomas leves.

Asimismo, entre estos siete casos, dos han sido confirmados en el laboratorio y cinco son todavía sospechosos.

Los dos confirmados son el ciudadano británico que enfermó el pasado 27 de abril y fue evacuado a Sudáfrica, donde permanece en estado crítico pero estable, y la mujer neerlandesa trasladada este mismo día a un hospital en Johannesburgo, donde finalmente falleció, después de que su marido, también neerlandés, muriera a bordo del barco el 11 de abril.

"Los primeros síntomas aparecieron entre el 6 y el 28 de abril de 2026, y se caracterizaron por fiebre, síntomas gastrointestinales, una rápida progresión hacia la neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda y shock", ha señalado la organización.

"Se están llevando a cabo investigaciones adicionales", ha añadido, mientras "el brote de está gestionando mediante una respuesta internacional coordinada, que incluye investigaciones exhaustivas, aillamiento y atención de los casos, evacuación médica e investigaciones de laboratorio".

Según la OMS, 147 personas se encuentran a bordo del buque -incluyendo pasajeros y tripulación-, mientras la empresa operadora del MV Hondius, Oceanwide Expeditions, las cifró este lunes en 149, incluyendo 23 nacionalidades diferentes.

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