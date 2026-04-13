La exmujer de Koldo García no reconoce los whatsapps recogidos por la UCO sobre "chistorras": "No encajan en mi manera de ser"

Los detalles La exmujer de Koldo, que hablaba con él de "chistorras", "soles" o "lechugas" en referencia a los billetes de 500, 100 y 50 euros, según los investigadores, ha negado hoy en el Supremo reconocerse en esos mensajes. También ha justificado el efectivo hallado en su casa como ahorro suyo o adelanto de gastos. ha asegurado que Koldo era muy de "prestar" dinero.

Patricia Úriz, expareja de Koldo García, compareció en el Tribunal Supremo con el rostro cubierto, respondiendo solo a las preguntas de su abogada. Negó reconocer los mensajes de WhatsApp interceptados por la UCO, que supuestamente aludían a billetes de euros con términos como "chistorras" y "soles". Afirmó que el dinero incautado en su casa eran sus ahorros personales, no mordidas. Explicó que tanto ella como Koldo manejaban efectivo para gastos de Ábalos, y justificó el trasiego de dinero como préstamos personales de Koldo. Úriz defendió que el PSOE pagaba gastos en efectivo, documentados con tickets y hojas de Excel para Ferraz. Además, reconoció haber adelantado dinero para alquilar una casa en Marbella para Ábalos.

Con peluca roja, gafas de sol y pañuelo, la expareja de Koldo García, Patricia Úriz ha protegido su rostro del interés mediático. Ya dentro del Tribunal Supremo, dónde tampoco se ha mostrado su cara, Úriz ha respondido solo a las preguntas de su abogada que también ejerce la defensa del exasesor del ministro Ábalos.

Úriz ha asegurado que no se reconoce en los famosos mensajes de whatsapp registrados por la UCO en los que hablaba con Koldo García de "chistorras", "soles" o "lechugas", en referencia según los investigadores a billetes de 500, 100 y 50 euros.

"No reconozco esos whatsapps. No me encajan en mi manera de escribir o de hablar", ha asegurado. También ha negado que el dinero en efectivo que le incautó la Guardia Civil dentro de un armero en su casa de Alicante correspondiera al cobro de mordidas.

Ha asegurado que eran sus ahorros. "13.000 euros que habían sido ahorrados por mí y 10.000 u 11.000 euros para gastos", ha explicado. Aunque sí ha asegurado que tanto ella como Koldo manejaban efectivo para gastos que en realidad eran de Ábalos. "Gastos que hacía Koldo o que hacía yo para el señor Ábalos", ha detallado.

Un trasiego de efectivo por parte de Koldo, no siempre para el exministro. Úriz ha justificado con un llamativo ejemplo algunos gastos. "Koldo era de prestar dinero. Pagaba los gastos en discotecas a sus amigas para que no se enteraran sus mujeres", ha asegurado. "¿Koldo era amigo de hacer préstamos a conocidos?", ha insistido su abogada. "Sí, toda la vida. Koldo prestaba y a veces se lo devolvían y a veces no. A veces se lo devolvían en efectivo", ha explicado. "Porque no querían que sus mujeres se enterasen de que habían estado en tal sitio", ha añadido.

Unas respuestas que parecen evidenciar que la estrategia de la defensa de Koldo es atribuir todo su dinero en efectivo a los pagos de gastos del PSOE. "El PSOE siempre pagaba (los gastos) en efectivo", ha defendido Úriz. Ha insistido en que se solía liquidar una vez al mes, pero que en ocasiones se juntaban dos meses, que se guardaban el ticket y se hacía hoja de Excel para Ferraz. "Ferraz solo pagaba con ticket. Eran muy rígidos y Koldo alguna vez perdió ticket y no lo cobró", ha detallado.

También ha reconocido que la casa de Marbella se alquiló a su nombre y que tuvo que adelantar 8.000 euros para que la disfrutara Ábalos de vacaciones.

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