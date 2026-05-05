Nadie la ayudó a bajar: las imágenes de la inacción de los testigos ante la caída mortal de una mujer en la Muralla de Lugo

El contexto La mujer, de 42 años, falleció camino del hospital después de caerse accidentalmente de la Muralla Romana de Lugo sin que ninguno de los presentes en la zona le ayudara.

Una mujer húngara de 42 años falleció tras caer desde la Muralla Romana de Lugo, mientras decenas de jóvenes observaban y grababan el incidente sin intervenir. Las imágenes muestran a la mujer intentando descender agarrándose a las piedras, mientras algunos jóvenes incluso la animaban a continuar. Solo uno intentó ayudarla, pero desistió rápidamente. Tras la caída, que le provocó un fuerte golpe en la cabeza, se llamó a la ambulancia, pero la mujer murió camino al hospital. Su amiga, Lorena, lamenta su pérdida, recordando que deja cuatro hijos. La investigación del accidente permanece bajo secreto de sumario.

Las imágenes de mujer que cayó desde la muralla de Lugo muestran cómo decenas de jóvenes estaban viendo la situación mientras ella trataba de no resbalarse sin hacer nada por ayudarla en un suceso que acabó con una fuerte caída que provocó el fallecimiento de la mujer, de 42 años y originaria de Hungría, por un fuerte golpe en la cabeza.

El vídeo muestra cómo la mujer intenta agarrarse como mal puede a las piedras de la Muralla Romana de Lugo para bajar a la calle. Mientras, los jóvenes que están de fiesta la graban e incluso la animan a seguir bajando. Solo uno de ellos parece intentar ayudarla al principio, pero el amago se queda en eso.

Y la mujer, a los segundos, acaba cayendo. Queda malherida con un fuerte golpe en la cabeza y entonces sí se llama a la ambulancia y a la policía. No obstante, acabó muriendo camino del hospital a consecuencia de las heridas.

Su amiga Lorena ha relatado que tenía cuatro hijos, uno en Hungría y tres pequeños en España: "Muy tristes, claro. Era una compañera, un ser humano".

La investigación del accidente está bajo secreto de sumario. Algunos creen que intentó bajar por aquí para evitar un rodeo. Lo que pocos se explican es por qué, viendo que la mujer titubeaba, no la ayudaron a bajar.

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