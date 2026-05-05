España supera por primera vez los 22 millones de trabajadores y el paro se reduce a 2,35 millones

El dato El mercado laboral ha sumado 223.685 trabajadores en el último mes, en el tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros, mientras que el incremento interanual ha sido de 517.192 afiliados, un 2,4% más.

España ha alcanzado un hito histórico al superar los 22,1 millones de afiliados a la Seguridad Social, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este récord se ha mantenido desde finales de abril, con un aumento interanual de 517.000 ocupados, un 2,4% más. Destacan 10,5 millones de mujeres afiliadas y cerca de 3,25 millones de extranjeros. La ministra Elma Saiz celebra la mejora del mercado laboral respecto a 2018, con récords mensuales y empleo de mayor calidad. En abril, el mercado laboral sumó 223.685 trabajadores, destacando sectores como Agricultura y Construcción. Desde 2021, han aumentado significativamente los contratos indefinidos, especialmente a tiempo completo.

España logra un hito histórico. Según el último dato del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, nuestro país ha superado los 22,1 millones de afiliados a la Seguridad Social, superando los 22 millones también en la serie desestacionalizada.

Según los datos del Ministerio, los registros diarios se han mantenido en niveles máximos, por encima del umbral de los 22,2 millones desde el 27 hasta el 29 de abril. El incremento interanual se sitúa en 517.000 ocupados, un 2,4% más, con 10,5 millones de mujeres afiliadas y cerca de 3.250.000 afiliados extranjeros, después de sumar 251.000 en el último año.

"La situación del mercado de trabajo ha mejorado considerablemente respecto a 2018: ahora marcamos récord mes tras mes, hemos roto la barrera de los 22 millones de afiliados, hay más de 10,4 millones de mujeres, más de 3,4 millones de autónomos y a todo ello se une que el empleo creado es de mayor calidad", celebra la ministra Elma Saiz.

Al analizar la evolución del empleo en los últimos ocho años, se observa un mayor crecimiento del grupo de mayor edad, sobre todo en el tramo de 55 años y más, así como en el de los más jóvenes.

El mercado laboral ha sumado 223.685 trabajadores en el último mes, lo que lo convierte en el tercer mayor aumento de un mes de abril desde que hay registros. En conjunto, la afiliación media ha presentado un crecimiento interanual del 2,4%, un porcentaje superado ampliamente en algunos sectores del Régimen General de la Seguridad Social como Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca (+7,05%), Construcción (+5,5%), Suministro de Agua y Saneamiento (+5%) y en Actividades de Edición, Radiofusión y Producción y Distribución de Contenidos (+5%).

Desde abril de 2021, hay 4.866.333 afiliados más con contrato indefinido y 1.847.426 afiliados menos con contrato temporal, un incremento todavía mayor entre los contratos indefinidos con jornada a tiempo completo, con 285.984 más que hace un año. Mientras que los contratos a tiempo parcial aumentan en 52.141.

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