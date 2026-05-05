El PP no quiere que Aldama entre en prisión: pide una rebaja de pena para el conseguidor de la trama Koldo

Sí, pero... El teniente coronel Antonio Balas era muy contundente en su declaración ante el Supremo la semana pasada. "El que paga, manda", aseguraba Balas sobre Aldama. al que la investigación considera el jefe "real" de la trama. La Fiscalía mantiene la petición de pena de prisión en siste años.

El Partido Popular ha solicitado reducir la pena de prisión para el empresario Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el "nexo corruptor" en el caso Mascarillas. El abogado del PP, Alberto Durán, propone una atenuante de confesión tras la declaración de Aldama en el Supremo, donde implicó al presidente Pedro Sánchez como "número uno" de la trama. La Fiscalía Anticorrupción mantiene las penas para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama, con 24, 19.5 y 7 años respectivamente. El PP pide ahora cinco años y dos meses para Aldama, lo que evitaría su ingreso en prisión. La Fiscalía descarta las acusaciones de Aldama contra Sánchez por falta de pruebas, aunque da crédito a las acusaciones de amaño de contratos y sobornos a Ábalos y García.

La acusación popular que ejerce el PP en el caso Mascarillas ha solicitado rebajar aún más la pena de prisión para el empresario Víctor de Aldama, considerado por la UCO como el "nexo corruptor" de la trama.

Así, el abogado del PP, Alberto Durán, pide que se aplique una atenuante muy cualificada de confesión tras su declaración en el Supremo. Aldama lanzó en su declaración ante el Alto Tribunal graves acusaciones que llegaban incluso a afectar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que el empresario sitúa como el "número uno" de la trama.

No obstante, la Fiscalía Anticorrupción mantiene las penas de prisión que pedía para el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama. El Ministerio Público ha elevado a definitivas sus peticiones de penas de 24 años para el exministro, 19 y medio para su exasesor y 7 para el presunto conseguidor Aldama.

Mientras, el PP reclama 30 años para el exministro y su exasesor. Pero ahora para Aldama pide cinco años y dos meses en lugar de siete. Es decir, menos de dos años por cada delito que se le atribuye, lo que supondría que Aldama, de ser condenado, no entraría en prisión.

Según el letrado del PP, Aldama "ha colaborado al esclarecimiento de los hechos, facilitando incluso el descubrimiento de otras actuaciones" de Ábalos y Koldo.

La defensa de Koldo García había defendido un incremento de la pena para Aldama, al que la UCO señala como el empresario en la cúspide de la presunta organización criminal. El teniente coronel Antonio Balas era muy contundente en su declaración ante el Supremo la semana pasada. "El que paga, manda", aseguraba Balas, que apuntaba en su declaración a un jefe real (el que pone el dinero) y a un "jefe instrumental" en referencia a Ábalos que tenía el acceso a lugares a los que Aldama no podía llegar por sí solo.

Algunas publicaciones señalaban este lunes que se habría producido una orden de la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, para que Anticorrupción no rebajara la pena a Aldama. Sin embargo, el propio fiscal Alejandro Luzón ha desmentido ese supuesto. "La posición de la fiscalía es única y se adopta tras un debate interno", asegura.

También tiene claro la Fiscalía que las acusaciones de Aldama a Sánchez como "número uno" no tienen sustento en ninguna prueba. Anticorrupción da crédito a Aldama en relación con las acusaciones de amaño de contratos y el pago de mordidas a José Luis Ábalos y Koldo García, pero no en relación con la estructura que presentó de la organización criminal con Pedro Sánchez como número uno.

Indignación del PSOE ante la "colaboración evidente" del PP y Aldama

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha calificado de "escándalo" que el PP pide una rebaja de pena al quien "se ha llevado cinco millones en mordidas". "Está en la calle, es un escándalo de primero" y el "PP tendrá que explicarlo", ha añadido el socialista asegurando que Aldama ni ha colaborado ni ha aportado pruebas. No obstante, López ha instado a que la Justicia vaya hasta el final y ha reconocido que "no es agradable" ver la imagen de Ábalos en el Supremo.

También el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha sido contundente. "Quiero dar las gracias al Partido Popular y al señor Aldama por hacer tan evidente que están colaborando los unos con el otro y el otro con los unos", ha asegura en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.

Bolaños también ha defendido que cree que la decisión de la Fiscalía de mantener la petición de pena está "basada en criterios técnicos" y que desde el Gobierno y desde su ministerior existe un "respeto absoluto" a las deciciones que adopta el Ministerio Fiscal.

Preguntado por la demanda que ha interpuesto contra Aldama después de que éste afirmara que le había intentado sobornar, el ministro ha guardado silencio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.