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Organización defensiva del Pirineo

En la "Línea P" de Franco: los búnkeres en los Pirineos para defenderse de los aliados tras la II Guerra Mundial

Los detalles El dictador ordenó en 1944 la construcción de una red de 10.000 búnkeres para defender la frontera con Francia.

Interior de uno de los búnkeres de la "Línea P"
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Finalizada la II Guerra Mundial, Franco temía que los aliados fueran a por él. Por eso, en 1944 ordenó construir una línea de defensa en los Pirineos para protegerse de posibles ataques. Fue un proyecto secreto con el que el dictador pretendía crear una red de cerca de 10.000 búnkeres.

Según el escritor Iñaki Bergera, la idea de la conocida como "Línea P", oficialmente llamada Organización defensiva del Pirineo, partió de "la necesidad de tener o de inventarse, más bien, un enemigo para ocupar al ejército una vez terminó la guerra civil".

Los búnkeres de hormigón estaban escondidos en la tierra y repartidos a lo largo de la frontera con Francia. Sin embargo, nada más nacer, ya se quedaron obsoletos. "El sistema defensivo estaba más fundamentado en unas tácticas bélicas casi más vinculadas a la I Guerra Mundial que a una guerra moderna como había ocurrido en la IIGM", explica Bergera a laSexta.

Solo se construyeron la mitad y nunca se llegaron a usar, a pesar de que hasta los años 70 el Ejército realizó labores de mantenimiento.

Actualmente, se pueden seguir viendo los "ojos" de los Pirineos que dejaron las instalaciones. "De alguna manera te miran cuando las ves desde fuera", comenta el fotógrafo. Esos túneles son los protagonistas de su libro "Línea P" y un reclamo turístico a pesar de que, oficialmente, las administraciones no tienen demasiado interés en conservarlos.

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