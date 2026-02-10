El Gobierno impulsa una ley contra la privatización sanitaria para dificultar hacer negocio con la salud

Sí, pero... La medida anunciada por la ministra Mónica García solo se dará en casos excepcionales y tendrá que ser convalidada por el Congreso. La ley tampoco pondrá fin a los los hospitales de gestión privada que ya existen.

El Consejo de Ministros ha aprobado una ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios, presentada por el Ministerio de Sanidad. Este anteproyecto establece un marco jurídico que refuerza el carácter universal y equitativo del Sistema Nacional de Salud, consolidando la gestión directa como modalidad preferente. Deroga la ley de 1997 que permitió modelos de gestión privada como el Alzira. La ministra Mónica García ha explicado que la concesión público-privada solo se dará en casos excepcionales y que se priorizarán entidades sin ánimo de lucro. La medida busca dificultar el negocio con la salud pública y requiere convalidación del Congreso.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una ley para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios. El Ministerio de Sanidad ha presentado el anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que establece un marco jurídico que potencia el carácter universal y equitativo del sistema sanitario. El anteproyecto consolida la gestión directa como modalidad preferente en la prestación sanitaria pública y deroga la ley de 1997 sobre nuevas formas de gestión del SNS, aprobada en el Gobierno de José María Aznar. Esta norma permitió la gestión de hospitales y centros sanitarios públicos y desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid.

Esta ley, anunciada por la ministra, solo se dará en casos excepcionales y no va a acabar con los hospitales de gestión privada que ya existen, pero sí que es el primer paso para que sea más difícil hacer negocio con nuestra salud.

El anteproyecto limita la concesión público-privada, que solo se dará en casos excepcionales: cuando no sea posible la prestación pública, cuando se garantice la sostenibilidad y cuando se cumplan requisitos de calidad.

Cuando una comunidad quiera el modelo público-privado deberá elaborar un informe. Un comité de expertos lo analizará en profundidad y tanto el resultado que determinen como el propio informe se deberán hacer públicos después.

Con esta ley, en los procesos de concesión se dará prioridad a entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de evitar casos como el de Torrejón de Ardoz, donde la prioridad era el dinero. El Gobierno aprueba un anteproyecto de ley que, si el Congreso da luz verde, derogará la ley de 1997 aprobada por el Gobierno de José María Aznar, una ley que permitió el modelo Alzira, el primer hospital en el que una empresa privada se hacía cargo de la sanidad pública. El resultado fueron pérdidas y un rescate de más de 70 millones de euros.

Ayuso acusa al Gobierno de querer "acabar con la sanidad" de Madrid

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha reaccionado al anteproyecto presentado por el Gobierno, una ley con la que el Gobierno quiere "acabar con la sanidad" en la Comunidad de Madrid y llevarla "a la revolución" para "que nada funcione", según la presidenta regional.

"¿Qué tenemos que hacer? ¿Acabar con la Fundación Jiménez Díaz? ¿Decirle a los pacientes que se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales?", se ha preguntado en un acto en Boadilla del Monte. Según Ayuso, esta norma es una muestra de la "absoluta obsesión" del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid.

