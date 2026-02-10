Las claves de la nueva ley para poner coto a la gestión privada de la sanidad pública más allá de la enésima batalla García-Ayuso

Sí, pero Queda por saber con qué grupos parlamentarios pretende el Ejecutivo sacar adelante esta norma en el Congreso, donde las derechas cuentan con mayoría.

Nuevo duelo abierto entre la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la nueva ley que este martes ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministerio. Una norma que busca poner freno a la privatización de la sanidad pública, más allá de provocar el enésimo enfrentamiento entre las políticas madrileñas.

El objetivo de la norma que es el de limitar la concesión público-privada, es decir, impedir que un hospital público sea gestionado por una empresa y que esta gane beneficios. Sin ir más lejos, el escándalo del hospital de Torrejón, a cuyos responsables se les escuchaba dar órdenes para disminuir costes.

De esta manera, las rendijas para la privada van a ser mínimas. De hecho, los requisitos son tan complejos que lo normal es que su negocio mengüe, puesto que solo habrá concesiones puntuales. Incluso, entre ellas, tendrán prioridad entidades sin ánimo de lucro sobre sociedades privadas.

Por otro lado, la norma establece que el proceso arranque con la elaboración de un informe por parte de la comunidad autónoma que desee el modelo público-privado, el cual analizará en profundidad un comité de expertos. Tras ello, tanto el propio informe como el resultado deberán hacerse públicos. Eso sí, los conciertos actuales no serán anulados, puesto que la ley no es retroactiva y, por lo tanto solo, se aplicará a futuros contratos.

Además, el Gobierno aún no ha aclarado con qué grupos políticos pretende aprobar lanorma. En este sentido, cabe destacar que son las derechas las que suman mayoría en el Congreso de los Diputados. Si bien queda en el aire si logrará salir la medida adelanta, lo que sí está garantizado, de momento, es el choque entre Ayuso y García.

Después de que la 'popular' asegurara que la medida corresponde a la "obsesión" del Gobierno central de fastidicar a la región que dirige, la ministra ha salido ha corregirla, subrayando que lo que busca el Ejecutivo es terminar con "el chiringuito" sanitario de Ayuso.

