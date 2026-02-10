Mónica García responde a Ayuso tras las críticas a la nueva ley contra la privatización de la sanidad: "No, señora, queremos cargarnos su chiringuito"

¿Qué ha dicho? La ministra de Sanidad ha subrayado que la nueva norma "pone coto a las garras especuladoras y privatizadoras de nuestra sanidad", frente al modelo de la Comunidad de Madrid.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido a Isabel Díaz Ayuso afirmando que el anteproyecto de ley del Gobierno busca priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios, no destruir la sanidad, sino acabar con lo que considera el "chiringuito" de Ayuso. En una rueda de prensa, García explicó que la iniciativa, que deroga la ley de 1997, pretende frenar la especulación y privatización en la sanidad, asegurando que los fondos se destinen a su propósito original y no a empresas privadas. Criticó el uso de recursos durante la pandemia para saldar deudas con el grupo Quirón, calificando la situación de "obscena". La ministra espera que ningún partido se oponga a la ley, que busca limitar las prácticas de algunas empresas privadas en el sector sanitario.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha replicado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que con el anteproyecto de ley aprobado por el Gobierno para priorizar la gestión pública de los servicios sanitarios, no quieren acabar con la sanidad, como ella ha dicho, sino que quieren cargarse "su chiringuito, su negociete".

Así se ha pronunciado la titular de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha asegurado que con esta iniciativa, que deroga la ley de 1997 que permitió desarrollar modelos como el Alzira de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid, se "pone coto a las garras especuladoras y privatizadoras de nuestra sanidad".

Una norma, con la que se pretende, según ha dicho, que cada euro destinado y presupuestado a la salud vaya a sus fines y no a "engrasar las cajas de empresas", muchas de las cuales no son españolas sino fondos buitre y europeos. "No, señora, queremos cargarnos su chiringuito, su negociete", ha subrayado la ministra en respuesta a las declaraciones de Ayuso ante la aprobación de este anteproyecto.

Un "negocio"- ha proseguido- por el cual en los últimos años se ha dado al grupo Quirón 5.000 millones de euros, que es la mitad del presupuesto de la sanidad madrileña de un año. Y un "negociete", ha continuado, por el cual "cuando estábamos en plena pandemia de la covid, y cuando el Gobierno de España transfirió 3.000 millones a la Comunidad de Madrid, esta utilizó 1.300 para saldar deudas con el Grupo Quirón, no para cuidar a los pacientes, no para cuidar a las residencias de mayores".

Todo esto es, en sus palabras, "tan obsceno" que hace necesario esta ley a la que espera que no se oponga para su tramitación ningún partido político porque entiende que no se pueden poner por delante los beneficios económicos a la salud.

Es una ley, como ha incidido, que pone coto las "manifestaciones obscenas" de algunos directivos de empresas privadas sanitarias, que ha leído, como que "la sanidad publica es un filón para las empresas privadas", "que hay que hacer una selección de riesgos de los pacientes" o "que hay enfermos que hay que dejarlos en la lista de espera".

