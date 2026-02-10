IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas el 21 de febrero

El coordinador general de IU, Antonio Maíllo, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

Los detalles IU, Sumar, Más Madrid y Comunes lanzarán su alianza de izquierdas para las elecciones generales el próximo 21 de febrero en un acto que tendrá lugar en Madrid.

El Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid planean un acto el 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes para mostrar su voluntad de formar una coalición en las próximas elecciones generales. Buscan fortalecer la alianza desarrollada durante el gobierno, aprendiendo de errores y potenciando aciertos. Destacan la importancia de la apertura, generosidad, pluralidad y acuerdo para avanzar hacia un nuevo horizonte político. Durante meses, han trabajado discretamente para relanzar el espacio a la izquierda del PSOE, con un enfoque en la horizontalidad y cooperación entre partidos, asegurando un proyecto sólido que frene el ascenso de la ultraderecha.

Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid mostrarán su voluntad de confluir juntos y sentar las bases para una nueva coalición a las próximas elecciones generales en un acto que tendrá lugar el próximo 21 de febrero en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid.

"Nuestra voluntad es fortalecer la alianza que ya hemos desarrollado en estos años de gobierno. Aprender de los errores y potenciar los aciertos", señalan en conversación con laSexta. "Queremos trabajar por un nuevo horizonte de país también desde la organización y la movilización en la calle", añaden. "Es el momento de la apertura, de la generosidad, de la pluralidad, del acuerdo y de la fuerza compartida. Es el principio, es el primer paso. Vamos a ir mucho más allá", destacan.

Las cuatro formaciones que forman parte del Gobierno de coalición por la cuota del socio minoritario han estrechado lazos de colaboración durante los últimos meses y han trabajado de forma discreta para mostrar a la ciudadanía durante el primer trimestre de 2026 su intención de relanzar el espacio a la izquierda del PSOE.

Solo quedaba por definir la fecha exacta para lanzar este nuevo proyecto político y los cuatro partidos ya han consensuado que sea el día 21. No obstante, hay aspectos pendientes de concretar, como los dirigentes que tomarán la palabra en dicho evento.

Aparte, subrayan que Sumar, Más Madrid, IU y Comunes coinciden en que el espacio de la izquierda alternativa debe basarse en parámetros de horizontalidad y cooperación fraterna entre los distintos partidos, blindando a su vez la autonomía de cada organización. También ven necesario de cara al ciclo electoral dar garantías a la ciudadanía de que habrá un proyecto sólido para las generales, volcado en impedir el alza de la ultraderecha.

Por tanto, se trata de reeditar la confluencia que se inició con Sumar desde los objetivos políticos, dejando para fases posteriores las cuestiones de la marca y los liderazgos.

El acto se realizará tres días después de que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, mantenga un encuentro con el dirigente de Más Madrid Emilio Delgado para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. El republicano viene apelando a levantar una unidad plurinacional con "menos pureza y más cabeza" sin atender a siglas, aunque su planteamiento fue recibido con frialdad por varios partidos, incluido ERC.

