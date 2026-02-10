El miedo del PP a que Vox rompa todas sus barreras se hace realidad: los de Abascal acaban con el deseo 'popular' de gobernar en solitario

¿Por qué es importante? En Vox se dejan cortejar, pero no lo van a poner tan fácil: todo pasa, con o sin sillones, porque el PP asuma los postulados que en su día les hicieron romper los acuerdos autonómicos.

El Partido Popular (PP) enfrenta el desafío de Vox, que está ganando terreno en varias regiones españolas. Tras las elecciones en Extremadura y Aragón, Vox ha fortalecido su posición, forzando al PP a reconsiderar su postura sobre los acuerdos de gobierno. Ahora, el PP se muestra más abierto a negociar coaliciones, pero Vox exige que se adopten sus postulados. En Aragón, las negociaciones parecen más fluidas debido a las buenas relaciones entre líderes, pero en Castilla y León y Extremadura, la situación es más tensa. En Castilla y León, el PP busca gobernar en solitario, mientras que en Extremadura, las diferencias ideológicas dificultan un acuerdo.

Primero fueron las extremeñas, después las de Aragón y ahora quedan las elecciones de Castilla y León y las andaluzas. El miedo del PP a que Vox rompa todas sus puertas se empieza a hacer realidad en cada una de las elecciones. El hecho es que Vox está tirando con sus votos las puertas que el PP le ponía y la primera ha sido la del deseo 'popular' de gobernar solos.

Un Vox crecido tras las dos últimas autonómicas parece haber conseguido tumbar la puerta clave en Génova: la que pasaba de dudar de hablar de acuerdos en general a, en menos de un año, derribar su negativa a que entre en los gobiernos. Porque ahora vuelven a esa mano tendida y es la consigna que se lanza a los territorios.

Mientras, en Vox se dejan cortejar, pero no lo van a poner tan fácil. Todo pasa, con o sin sillones, porque el PP asuma los postulados que en su día les hicieron romper esos acuerdos autonómicos. Y ahora Vox tiene que ir una a una, comunidad por comunidad. La más reciente es ahora Aragón.

No se espera que en esta región sea una puerta, una negociación, especialmente complicada para Vox porque, además de las buenas relaciones entre Jorge Azcón y la cúpula de Vox, en Aragón están abiertos a ese gobierno de coalición por el que ahora apuesta Génova. Creen que darles consejerías fuertes, de gestión y no simbólicas puede acabar desgastándoles.

Sin embargo, va a tardar en caer esa puerta porque Vox va a seguir dilatando los tiempos hasta después de las elecciones en Castilla y León. Y esa va a ser precisamente una de las dos puertas que se les resistan.

Junto con Extremadura, donde María Guardiola vuelve a marcar la diferencia ante el aparato del partido y ha dicho, literalmente, que "el PP no puede travestirse de Vox". Así que irá a la investidura sin el apoyo del partido de ultraderecha, que se niega a sentarse en la mesa porque desconfían de que se cumplan esos postulados que exigen, así que se puede decir que es una puerta entreabierta.

Y en pie, a la espera de tomar el pulso a la ultraderecha en sus calles, Castilla y León. Alfonso Fernández Mañueco se ha desmarcado este martes y apuesta por reforzar esa puerta, para que no puedan tumbarla y gobernar en solitario.

