Felipe González señala a Sánchez y afirma que no presentar Presupuestos es "una violación clara" de la Constitución: "Es una causa para convocar elecciones"

¿Qué ha dicho? El expresidente del Gobierno ha indicado que si en las futuras elecciones continúan los candidatos actuales del PSOE "votará en blanco". "Lo de ahora es contrario a mis convicciones".

Felipe González ha criticado duramente al Gobierno de Pedro Sánchez, advirtiendo que no presentar Presupuestos Generales del Estado es una clara violación de la Constitución. Durante una charla en el Ateneo de Madrid, subrayó que la falta de presupuestos tiene consecuencias, recordando que él convocó elecciones cuando no pudo aprobarlos. González expresó que es imposible que la legislatura termine sin ellos y sugirió que Sánchez intenta superar su tiempo en el poder. Respecto a las futuras elecciones, dijo que votará en blanco si los actuales candidatos del PSOE se presentan, ya que considera que sus convicciones actuales son contrarias a las suyas. También criticó la falta de un proyecto político claro en el PSOE y en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Felipe González se ha mostrado muy duro con el Gobierno de Pedro Sánchez. El expresidente ha advertido que no presentar Presupuestos Generales del Estado es "una violación clara de la Constitución".

De esta forma, ha recalcado en el Ateneo de Madrid, donde ha participado en una charla, que no tener Presupuestos "tiene consecuencias", recordando que él convocó elecciones porque no podía sacarlos.

González ha indicado que es "imposible" que la legislatura llegue a término sin ellos, confesando que tiene la impresión de que Sánchez intenta "superar el tiempo" que él estuvo.

En cuanto a si votará al PSOE en las futuras elecciones, el expresidente ha dejado claro que dependerá de los candidatos. "Con los actuales votaré en blanco", ha asegurado, dejando claro que no piensa votar a ningún partido que no sea el socialista. Sin embargo, ha señalado que lo de ahora "es contrario" a sus convicciones.

Durante su intervención, ha recordado unas declaraciones que realizó el ministro de Transportes Óscar Puente, en las que definía a Sánchez como "puto amo". "Para eso tiene que haber también siervos", ha destacado.

González se ha preguntado cuándo el PSOE perdió la vocación de mayoría, indicando que uno tiene que creer en un proyecto que afecte a la mayoría de ciudadanos. "Vox por el momento no vulnera la Constitución", ha indicado.

"A mí me preocupa que el PSOE deje de ser segundo", ha admitido, recalcando que el liderazgo no es tener un proyecto político para salvarse uno, si no para salvar a España. "Hay que hacerse cargo del estado de ánimo de la gente, así no puedes cambiar", ha señalado.

Unas declaraciones en las que también ha hablado sobre Alberto Núñez Feijóo, destacando que el líder del PP no tiene proyecto de país porque su único proyecto es "echar a Sánchez".

