Elisa Mouliáa estalla contra la Fiscalía: "¿Con la ley del 'solo sí es sí' y el caso Rubiales me van a archivar a mí? ¡No hay vergüenza!"

Elisa Mouliáa contacta con Más Vale Tarde para explicar por qué sigue adelante con su acusación contra Íñigo Errejón por agresión sexual y, en este vídeo, muestra su indignación contra la Fiscalía.

Hoy Elisa Mouliáa anunciaba su decisión de seguir adelante con su acusación contra Íñigo Errejón por agresión sexual y cargaba duramente contra la Fiscalía, asegurando que es "deleznable que escriba un escrito de absolución diciendo además que existió consentimiento", lo que según ella es "muy ruín".

La actriz conecta con Más Vale Tarde para dar su versión. Sostiene que la Fiscalía "se contradice y dice que sí hubo consentimiento", algo que afirma que le da "pánico": "Ahora yo me retiro, me la archivan y ¿me van a meter a mí una denuncia por testimonio falso?", señala en el vídeo sobre estas líneas.

Mouliá recuerda que durante la fase de instrucción han "presentado 80.000 pruebas cotejadas y ha habido informes periciales donde se demuestra que no hubo consentimiento".

"¿Me estás diciendo que con la ley del 'solo sí es sí' y el caso Rubiales me van a archivar a mi? ¡No hay vergüenza!", estalla la actriz.

Cristina Pardo recuerda a la actriz que en su caso no se aplica la ley del 'solo sí es sí' porque "los hechos son anteriores a la aprobación de esa ley" y que, por lo tanto, "por eso se habla de abuso y no de agresión".

