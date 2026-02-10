Los temporales pasan factura al campo andaluz: el sector agrario calcula que la lluvia dejará pérdidas de más de 3.000 millones

El dato La concatenación de borrascas de las últimas semanas ha dejado inservibles el 20% de los cultivos de Andalucía.

La reciente cadena de temporales en Andalucía ha causado estragos no solo en áreas urbanas, sino también en el sector agrícola. Agricultores y ganaderos enfrentan pérdidas multimillonarias, con campos devastados en cuestión de semanas. En Lebrija, Sevilla, Francisco Regordan reporta que el 100% de su cultivo de espinacas ha sido destruido, mientras que Carmelo Campanario estima que la mitad de sus alcachofas están dañadas, con pérdidas de hasta diez millones de euros. En Granada, el cultivo de espárragos también está en riesgo, afectando a 400 hectáreas. En Jaén, las inundaciones han interrumpido la recolección de aceitunas, con pérdidas de hasta 70.000 toneladas de aceite. Las asociaciones agrarias calculan pérdidas totales de 3.000 millones de euros, con uno de cada cinco cultivos inutilizables.

La concatenación de temporales que ha arrasado Andalucía no solo ha generado destrozos en ciudades y pueblos. Bien lo saben los agricultores y ganaderos, que han visto como en menos de dos semanas sus campos han quedado completamente destrozados, y aunque necesitan esperar a que deje de llover para hacer un balance, las pérdidas en el sector primario andaluz van a ser multimillonarias.

Lebrija (Sevilla) ha sido una de las localidades más afectadas por las lluvias, y sus agricultores saben que poco de su terreno se va a librar de esta meteorología tan hostil para las cosechas. Francisco Regordan explica que, en su finca, está afectado "el 100%". Detalla que toda la espinaca que estaba cultivando "se ha inundado". "No queda nada", lamenta.

A unos metros, Carmelo campanario explica que buena parte de sus alcachofas están "podridas por dentro" por las inundaciones. Asegura que la mitad de su cosecha, unas 3.000 hectáreas, irá directa a la basura, y eso, traducido a dinero, supone pérdidas millonarias de "en torno a unos ocho o diez millones de euros".

En Granada también han sufrido este fenómeno. En Huétor Tájar, donde buena parte de su población vive del espárrago, se temen lo peor, ya que estas lluvias, según la técnica agraria María José García, "hacen que el espárrago no salga".

El director comercial de la cooperativa Los Gallombares, Francisco Delgado, estima que los temporales "han afectado a unas 400 hectáreas" de su empresa. "Dependemos de estos cultivos, de estas tierras, y que haya caído ahora esta cantidad de agua puede suponer grandes pérdidas". No obstante, aclara que no podrán hacer un balance más concreto mientras no cesen las lluvias.

Pero si hay una provincia a la que las inundaciones le han llegado en un mal momento es a Jaén. Allí, la mayor parte del sector vive de la aceituna, y estos temporales han caído en plena época de recogida, dejando la colecta a medias. "Estaremos hablando de entre 50.000 y 70.000 toneladas de aceite que no ya no existe", asegura a laSexta Francisco Elvira, responsable de COAG. Se calcula que un tercio de las aceitunas de la provincia jiennense están ya en el suelo o han sido arrastradas por el agua.

En total, las asociaciones agrarias cifran en 3.000 millones de euros las pérdidas provocadas por la meteorología en Andalucía, y uno de cada cinco cultivos de la región han quedado completamente inservibles.

