El PP inicia su cortejo a un Vox crecido tras las elecciones en Aragón y que no cede en Extremadura

Si ayer el líder del PP Alberto Núñez Feijóo definía el marco de su relación con Vox hablando de no poner muros, hoy su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, ha ahondado en esa mano tendida a los de Santiago Abascal.

"Nadie entendería que no lo hiciéramos", ha defendido Tellado al ser preguntado en EsRadio sobre un pacto del PP con la ultraderecha. "Vamos a trabajar por acuerdos y diálogos entre PP y Vox que den la gobernabilidad en Aragón y Extremadura", ha añadido.

Mientras, Vox se ha lanzado a la piscina y ha pedido entrar en el posible gobierno de Jorge Azcón en Aragón. Un guante que Tellado, ahora sí, recoge sin dudar. "Hay un mensaje claro de las urnas y si Vox quiere entrar en el Gobierno, hay que remangarse y trabajar para materializar lo que dicen la urnas. Le pedimos a Vox que no caiga en el error de los muros, que para eso ya está el PSOE", ha asegurado el 'popular' insistiendo en que hay más cosas que les "unen" que las que les separan. Así, Tellado ha dejado una sentencia: "nunca hemos dicho de Vox que es una estafa, nos gustaría que no lo dijesen de nosotros".

En la misma línea, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que habrá que buscar "los puntos de encuentro" con Vox. Gamarra ha insistido al partido de Abascal que actúe con "responsabilidad" y no "bloquee" una futura investidura liderada por el presidente aragonés, Jorge Azcón.

En una entrevista en 'RNE', Gamarra ha vuelto a apelar, como lo hiciera Feijóo ayer en la Junta Directiva Nacional, a articular un gobierno liderado por Azcón en Aragón, con unos "límites claros" para llegar a un acuerdo, que son "el marco constitucional y el marco de la legalidad vigente". "A partir de ahí pues habrá que sentarse y habrá que plantear propuestas y llegar a acuerdos", ha añadido Gamarra.

Menos conciliador es el tono que ha utilizado hasta ayer el líder de Vox. Sobre la apelación a la responsabilidad y a no levantar muros entre PP y Vox que realizaba Feijóo, Abascal ha considerado que el dirigente popular siempre dice palabras "difíciles de comprender", cuando lo ocurrido son "cosas muy sencillas", como que el PP tiene 26 escaños en Aragón, dos menos de los que tenía, y Vox tiene 14, el doble.

En este sentido, con referencia también a Extremadura, ha afirmado que Vox sólo llegará a acuerdos si tiene la "convicción" y la "seguridad que va a haber un cambio de rumbo".

Mientras la estrategia del PP nacional es tender la mano a los de Abascal, el candidato popular a la presidencia de Castilla y León, Fernández Mañueco, tiene que afrontar una difícil campaña electoral en la que insiste en recordar su mala experiencia con Vox. Mañueco defiende lograr un gobierno en solitario frente a otros barones que insisten en incitar a Vox para que entren a los ejecutivos con consejerías complicadas para que se desgasten. Mañueco prefiere recordar en sus discursos que cuando Vox gobernó en Castilla y León se fue abandonando todas las "responsabilidades" dejando el "trabajo sin terminar".

