Lara Hernández (Sumar) defiende que el liderazgo de Yolanda Díaz en la coalición de izquierdas "es incuestionable" ante las dudas de Maíllo

Sí, pero Asegura que la coalición debe "construir el proyecto político" antes de "poner las caras" aunque asegura que "los debates con respecto al método y el liderazgo estarán encima de la mesa".

La coordinadora de Sumar, Lara Hernández, ha defendido este martes el liderazgo de Yolanda Díaz en la coalición de izquierdas, después de que el portavoz de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, haya planteado que "es necesaria una nueva referencia que active el motor".

"Yolanda Díaz es algo incuestionable, es la mejor ministra de Trabajo de la democracia de nuestro país", ha declarado en Al Rojo Vivo. Hernández ha mostrado su convencimiento de que la vicepresidenta segura "tomará las decisiones que tenga que tomar, siempre dejándose guiar por lo mejor para la izquierda y, sobre todo, para nuestro país".

Las declaraciones de Maíllo han llegado después de que Movimiento Sumar, Comunes, IU y Más Madrid hayan anunciado su voluntad de confluir juntos para una nueva coalición a las próximas elecciones generales.

En este sentido, Hernández ha expresado que van a "poner en marcha un proyecto político transformador, ilusionante y abierto a toda la ciudadanía" y que arrancará el 21 de febrero. "Lo que ponemos encima de la mesa es que somos una alianza estable, cuatro partidos que trabajamos de forma coordinada desde hace meses", ha explicado.

Por eso, ha considerado que "la casa no hay que empezarla por el tejado". "Tenemos que construir el proyecto político, las políticas concretas. Luego hablaremos de las personas y las caras. No existen fórmulas mágicas para resolver los problemas de la envergadura y complejidad que vivimos actualmente", ha aseverado.

La coordinadora de Sumar ha añadido que "los debates con respecto a los instrumentos, el método y el liderazgo estarán encima de la mesa" y que no van a poner "puertas al campo".

No obstante, ha insistido en que "el momento en el que estamos ahora es el de lanzar este proyecto, el de interpelar a la ciudadanía, a la sociedad civil y a todas las fuerzas políticas y sociales que quieran formar parte".

